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AB, Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırımlarını 1 yıl daha uzattı

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle uygulanan yaptırımlar uzatıldı

11 Kasım 2021 16:50

Avrupa Konseyi, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzatma kararı aldı.
 
Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzattı. Konsey'den yapılan yazılı açıklamada"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki izinsiz sondaj faaliyetlerine karşı yanıt olarak uygulanan kısıtlayıcı tedbir çerçevesinin gözden geçirilmesinin ardından Konsey, bugün rejimi 12 Kasım 2022'ye kadar bir yıl uzatma kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye 'provokasyonla' suçlanıyor

Açıklamada, AB'nin 'izinsiz sondaj faaliyetlerinde dahli olan kişi ve kurumlara ait mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları gibi yaptırımlar uygulayabilecek durumda olacağı' kaydedildi.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.
 
AB ile Yunanistan-Güney Kıbrıs ikilisi, Türkiye'yi denizlerdeki faaliyetlerinden ötürü 'provokasyonla' suçluyor.
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