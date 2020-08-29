AB: Türkiye’ye yaptırım sektörleri hedefleyebilir; Capital Economics: Yunanistan finansal yaptırım istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’ye yönelik yaptırım hazırlıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi verdi.

Habertürk’ün haberine göre Borrell, AB içinde Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik bir rahatsızlık bulunduğunu, bu nedenle AB Konseyinin ilgili çalışma gruplarının çalışmalarını hızlandırılmasını istediğini, Rum kesiminin daha önce iki TPAO yetkilisinin isminin bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler listesine yeni isimler eklenmesini önerdiğini söyledi.

Borrell, "Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir geliştirebiliriz." dedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin neler olacağı sorulan Borrell, çeşitli seçenekler arasında kişilere yönelik tedbirler bulunduğunu ancak duruma göre varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının, teknolojisinin kullanımı, finansal ve Türk ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı sektörel faaliyetlerinin de gündeme gelebileceğini aktardı. Borrell, "Şu anda sadece isimler gündemde." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de bir çatışma riski bulunduğu görüşünü savunan Borrell, Almanya'nın yaptığı gibi bir ara buluculuğun önemine değindi. Borrell, Türkiye ile AB arasında karmaşık ilişkiler olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkileri "zehirleyen" her konuda görüşmeleri gerektiğini söyledi. Önceliğin Doğu Akdeniz olduğunu aktaran Borrell, diğer konuların önemli olmakla birlikte aciliyet taşımadığını kaydetti.

Yunanistan finansal yaptırım istedi

Öte yandan uluslararası danışmanlık kuruluşu Capital Economics, Yunanistan’ın AB’den yaptırımların Türk bankalarını da hedeflemesini talep ettiğini belirtti.