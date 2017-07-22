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AB: Türkiye sınırı açsa bile 2 sene önceki gibi bir akın yaşanmaz, şantaja izin vermeyeceğiz

Suriye'deki savaş başladığından beri Türkiye'ye 3.5 milyon mülteci geldi

22 Temmuz 2017 12:46

AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye sınırı açsa bile 2 sene önceki gibi bir akın yaşanmayacağını söyledi. Hahn, “Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir” dedi.

Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta Hahn, Suriye iç savaşı sebebiyle Türkiye üzerinden AB üye ülkelerine yaşanan büyük mülteci akınının olduğu 2015 senesine göre AB’nin daha tedbirli olduğunu belirtti.

“2015 senesinde öyle bir konumdaydık ki mültecilerin çoğu kontrol edilmeden AB sınırları içine girdi, ancak bu arada durum değişti” diyen Hahn, Türkiye’nin sınırlarını açması halinde bile iki sene önce olduğu gibi bir akının yaşanmayacağını ifade etti.

Balkan güzergahının kapatılması, Ege Denizi’nde düzenli kontrollerin yapılması ve Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesiyle geçen iki senede gerekli tedbirlerin alındığını belirten Hahn, “Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir” dedi.

Türkiye yaklaşık 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci krizinin en yoğun yaşandığı 2015 senesinde Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye üzerinden 1 milyondan fazla mülteci akın etmişti.

Suriye'deki savaş başladığından beri Türkiye'ye yaklaşık 3.5 milyon mülteci geldi.

Mültecilerin bir kısmı Türkiye sahillerine yakın Yunan adalarına erişmek için Ege Denizi’ni güvenli olmayan koşullarda geçmeyi göze alırken, kimisi de kara sınırı üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan’a erişmeyi tercih etti.

 

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