AB-Türkiye mülteci krizinin ana hatlarında anlaşmaya vardı; yeni görüşme 18 Mart'ta

Sığınmacı krizinin çözümü için yeni bir planın ana hatları üzerinde uzlaşmaya varan AB ve Türkiye, anlaşmanın detaylarını görüşmek için 18 Mart’ta yeniden bir araya gelecek. Reuters, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "AB liderleri Türkiye'nin teklifinin temel hatlarını destekliyor, gelecek haftaya dek üzerinde çalışacaklar. Eğer Türkiye illegal göçmenleri alma teklifini uygulayabilirse vize serbestisi Haziran'a, öne alınabilir.Türkiye'nin AB üyeliği bugünün gündeminde yok. Ankara ile stratejik ortaklık hayati öneme sahip" dediğini ileri sürdü.

Sputnik'in haberine göre, Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye zirvesine katılan liderlerden, Türkiye’nin sığınmacı krizinin çözülmesine yönelik planına onay çıkmadı. Türkiye’nin önerisi konusunda anlaşmaya varamayan AB liderleri, önerilere açık olduklarını ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın personel şefi Martin Selmayr, anlaşma sağlandığını ve Türkiye'yle birlikte büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Selmayr, yıl sonunda Schengen'e dönülmesi kararı alındığını aktardı.



Macaristan'dan veto





Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Başbakan Viktor Orban’ın Avrupa Birliği’nin Türkiye’den gelen sığınmacıları doğrudan Avrupa’ya yerleştirme planına karşı çıktığını söyledi. Reuters’a konuşan Kovacs, “Orban, sığınmacıların doğrudan Türkiye’den Avrupa’ya yerleştirilmesi planını reddetti” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, zirvede bir araya geldiği AB liderlerine Türkiye’den Avrupa’ya giren sığınmacıları geri almayı teklif ettiği ancak karşılığında da ilk belirlenen 3 milyar euro’ya ek olarak 3 milyar Euro daha istediği ve vize serbestisi anlaşması ile Türkiye’nin AB üyeliği görüşmelerinin hızlandırılmasını talep ettiği belirtilmişti.

Holland Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye’ye yapılan 3 milyar euroluk yardımın, sığınmacı krizinin devam etmesi halinde artırılabileceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Beata Szydło da planın uygulanması halinde sığınmacı krizinin çözümü yönünde büyük bir ilerleme kaydedileceğini belirtti.



Türkiye'nin vaatleri neler?

Yunan adalarına Türkiye’den giden tüm kural dışı göçmenleri, Türkiye’nin uluslararası hukuk bağlamındaki mevcut yükümlülüklerine zarar getirmeyecek şekilde hızlı şekilde kabul etmek. Geri kabul süreci geçici bir dönem için ve sadece insani amaçlı olarak yapılacak.

Geri kabul sürecini kolaylaştırmak amacıyla Yunan hükümetiyle anlaşmaya vararak Midilli, Sakız, Leros, İstanköy ve Sisam adalarında irtibat memuru bulundurmak.

Bu amaçlara ulaşabilmek amacıyla ikili anlaşmalar da dahil olmak üzere ilgili tüm idari ve yasal düzenlemeleri devreye sokup etkili şekilde uygulamak.

Yük paylaşımı kapsamında Yunan adalarından alınacak her kural dışı göçmene karşılık Türkiye’den bir Suriyeli mülteciyi AB ülkelerine yerleştirilmek.

Türkiye tarafından sunulan projelerin etkili şekilde uygulanması ve Suriye içinde insani açıdan güvenli bölge oluşturma amaçlı ortak girişimlerde AB üyesi ülkelerle işbirliği içinde hareket etmek.



AB'den neler isteniyor?



Yunan adaları mültecilerden tamamen arındırılacak. Sadece belli bir tarihten sonra geçiş yapanlar kabul edilecek. Tarih sonradan belirlenecek.

Geri kabul süreci kaynaklı masraflar karşılanacak.

Türkiye ile AB arasında 29 Kasım’da yapılan zirvede alınan karar bağlamında Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi’ne girişte uygulanacak vize muafiyeti en geç Haziran 2016 sonunda devreye sokulacak.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin “1’e karşı 1” formülü bağlamında her ay AB ülkelerine yerleştirilmesi.

Yeni müzakere başlıklarının açılması kararı için hazırlık yapılacak.

Suriyeli mülteciler için hazırlanan 3 milyar Euro’luk kaynağın transferi hızlandırılacak. Bu kaynağa ek olarak 2018 sonuna kadar 3 milyar Euro tutarında ek kaynak oluşturulacak.