-AB, TÜRKİYE İLE VİZESİZ SEYAHATİ GÖRÜŞECEK BRÜKSEL (A.A) - 23.02.2011 - AB içişleri ve adalet bakanları, yarın toplanarak, Türkiye ile müzakereleri geçen ay tamamlanan geri kabul anlaşmasını görüşecek. Anlaşmaya siyasi onay vermesi beklenen bakanlar, Türkiye'nin eş zamanlı olarak vize konusundaki beklentilerini karşılayacak bir karar alma konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Ankara, vize konusunda AB'nin yıllardır öne sürdüğü geri kabul anlaşması engelinin kalkacağı bir ortamda, kademeli şekilde vizesiz seyahatin başlamasını bekliyor. Bunun için AB üyelerinin Türkiye ile vize serbestisi müzakerelerini yürütmesi için AB Komisyonu'na yetki vermesi gerekiyor. AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün de savunduğu bu görüşe Hollanda, Avusturya, Almanya, Fransa ve Kıbrıs Rum kesiminden itiraz geliyor. Söz konunu ülkelerden bazıları, Türkiye'ye vize serbestisinden önce vize kolaylığı tanınmasına bile karşı çıkıyor. Malmström, geri kabul anlaşması müzakerelerinin tamamlanması üzerine yaptığı açıklamada, "Bu önemli gelişme aynı zamanda vatandaşlarımızın mobilitesini iyileştirmek hedefiyle Türkiye ile vize politikası ve diğer alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirebilmemiz için yeni perspektifler sunuyor" ifadesini kullanmıştı. Geri kabul anlaşmasıyla, öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere kendi toprakları üzerinden yasadışı şekilde AB'ye giren yüz binlerce göçmenin iadesi gibi ağır bir yükün altına girecek olan Türkiye, vize konusundaki taleplerinin karşılanmaması halinde anlaşmayı yürürlüğe koymayı düşünmüyor. Bugüne dek Kosova dışındaki tüm aday ve potansiyel aday ülkelerle vizesiz seyahati başlatan AB, vize kolaylığı tanıdığı Rusya, Ukrayna ve Moldova gibi komşularına da vizeleri tamamen kaldırmak için müzakere yürütüyor. AB'nin Gürcistan ile imzaladığı vize kolaylığı anlaşması ise önümüzdeki ay yürürlüğe girecek. AB'nin vize talep etmediği ülke ve bölgeler arasında Asya'da Japonya, Güney Kore, Malezya, Hong Kong, Makau, Avustralya ve Yeni Zelanda, Ortadoğu'da İsrail, Balkanlar'da Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay ve Venezuela, Kuzey ve Orta Amerika'da Belize dışındaki tüm ülkeler ve bazı ada devletleri bulunuyor.