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AB: Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız

10 Ocak 2021 00:21

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.

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