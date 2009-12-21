AB Türkiye ile çevre müzakerelerini başlattı

T24 - Ankara, düşük tempoda ilerleyen AB müzakerelerinde yeni bir müzakere başlığını açmayı başardı. Rehn, ‘Türkiye’nin AB treni rayında ilerlemeye devam ediyor” dedi.











Türkiye, AB üyelik müzakerelerinde çevre faslını açarak toplam 33 fasıldan 12'sinde müzakereleri başlatmış oldu.



Çevre müzakere başlığının açılışı için Brüksel'de düzenlenen Hükümetler Arası Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu temsil etti.



Katılım konferansında AB adına ise Dönem Başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn hazır bulundu. Rehn yaptığı konuşmada, çevre müzakere başlığının açılmasının önemine vurgu yaparak "Türkiye'nin AB treni rayında ilerlemeye devam ediyor" dedi.





4 yılda 12 müzakere başlığı



Bu yılın ilk yarısındaki Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığında "vergilendirme" faslında müzakerelere başlayan Türkiye, devam eden İsveç dönem başkanlığında da tek fasıl açmış oldu.



Çevre faslının açılmasıyla toplam 33 fasıldan 12'sinde müzakereleri başlatan Türkiye, AB katılım sürecinde 2006 yılının ilk yarısındaki Avusturya dönem başkanlığında bir, 2007'nin ilk yarısındaki Almanya dönem başkanlığında üç, 2007'nin ikinci yarısındaki Portekiz ile geçen yıl Slovenya ve Fransa dönem başkanlıklarında ikişer fasıl ve bu yılın ilk yarısındaki Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığında bir fasılda müzakereleri başlatmıştı.



AB'nin Türkiye ile 2005 yılında başladığı müzakereler, Kıbrıs sorunu ve Fransa'nın tam üyelik hedefine itiraz etmesi nedeniyle düşük tempoda ilerliyor. Kıbrıs sorunu yüzünden 8 fasılda müzakereler askıya alınırken, tek yanlı olarak Fransa'nın 5 faslı ve son olarak Rumların 6 faslı tıkaması ve bunların bir kısmının çakışması nedeniyle geriye açılabilecek 5 fasıl kalıyor. Bu fasılların açılması için de Türkiye'yi zorlu "açılış kriterleri" bekliyor. Mevcut koşullar altında Türkiye'nin katılım müzakerelerinin gelecek yıllarda daha da yavaşlaması kaçınılmaz görünüyor.





Hırvatistan Türkiye'yi geride bıraktı



Türkiye ile aynı yıl müzakerelere başlayan Hırvatistan bugüne kadar 17 müzakere başlığını başarıyla kapatırken, gelecek yıl 33 faslın tamamında müzakereleri sonuçlandırmayı ve 2011 yılında AB'nin 28'inci üyesi olmayı hedefliyor.



Türkiye şu ana kadar yalnızca bir fasılda, bilim ve araştırma başlığında müzakereleri başarıyla sonuçlandırabildi.

