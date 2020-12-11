AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: AB konseyi, mart ayına kadar rapor sunulmasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili sonuç bildirisine ilişkin, "AB Konseyi, mart ayına kadar bir rapor sunulmasını bekliyor, orada karar alınması bekleniyor. Burada gerilimin azaltılması ile ilgili bir beklenti var" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili sonuç bildirisine ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Meyer-Landrut, AB Konseyi'nin dün ve bugün toplantı yaparak, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiğini anımsattı. AB Konseyi'nin geniş kapsamlı bir dizi sonuçlara vardığını belirterek, bildirideki 30 numaralı paragrafa dikkat çeken Büyükelçi Meyer-Landrut, şunları söyledi:

"Bunlar daha önce 1 Ekim tarihinde alınan kararlara istinaden alınan kararlar. Öncelikle AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz ile ilgili 30 numaralı paragraf, üye devletlerin liderlerinin ve Konsey'in son 3 ayda ekim başından bu yana olan gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerini ortaya koyuyor. Burada 'Maalesef, Türkiye tek taraflı bazı adımlar atarak AB, AB üyeleri ve AB üyeleri liderlerine karşı tek taraflı bazı adımlar atmıştır. Doğu Akdeniz'de bu çerçevede bazı adımlar atmıştır' diye bir durum değerlendiriliyor. Bu değerlendirmenin yanı sıra AB Konseyi bu çerçevede 'Oruç Reis'in geriye çekilmesi ile ilgili adımı da kayıt altına almış durumda."

Büyükelçi Meyer-Landrut, ikinci önemli konunun, beklentilerin ifade edilmesi olduğuna işaret ederek, "Buradaki beklentiler, gerilimin azaltılması ve doğrudan Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelere izin verecek şekilde adımların atılmasının beklenmesi. Birincisi değerlendirme, ikincisi beklentilerdi, üçüncü husus ise AB Konseyi'nin, AB ile Türkiye arasında iş birliğine dayalı karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili olarak 31'inci paragrafta açık bir biçimde, pozitif biçimde Türkiye-AB gündeminin masada halen konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor. Bu tabi ki aynı zamanda daha önce belirtilmiş olan ekimdeki beklentiler doğrultusunda da devam eden bir konu" diye konuştu.

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"AB tarafı, iş birliğine açık olduğunu ifade ediyor"

AB Konseyi'nin iki görev belirlediğini belirten Büyükelçi Meyer-Landrut, "Dikkatinizi çekmek istediğim 4'üncü nokta ise birinci paragraftaki değerlendirmeden yola çıkarak yine stratejik şekilde diyaloğun iş birliği çerçevesinde yürütülmesini dikkate alarak, AB Konseyi iki görev belirlemiş durumda. AB tarafı, bu çerçevede koordinasyona hazır olduğunu aynı zamanda bu çerçevede iş birliğine açık olduğunu ifade ediyor" dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, konuşmasına şöyle devam etti:

"AB Konseyi bu çerçevede, mart ayına kadar bir rapor sunulmasını bekliyor. Dolayısıyla AB Konseyi'nin bir sonraki aşamada değerlendirme yapacak olduğu toplantı mart ayında yapılacak. Daha erken aşamada gerekli bazı değerlendirmeler olmazsa mart ayına kadar rapor sunulması, orada karar alınması bekleniyor. Kabul edilen kararlar tabi ki geniş kapsamlı bazı sonuçları beraberinde getiriyor. Bu sonuçlar da AB'nin Türkiye'ye ve Türkiye ile olan ilişkilere atfetmekte olduğu stratejik önemi gösteriyor. Beklentilerini ifade ediyor, burada gerilimin azaltılması ile ilgili bir beklentisi var. Bu çerçevede ekim ve kasım aylarında gerçekleşen hususlarla ilgili olarak da bu listeye bazı ilave eklemeler yapılması ile ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Bu bir gün içinde olacak bir şey değil, bununla ilgili sonuç mart ayında olacak."

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