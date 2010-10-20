AB: Türban konusunda tutum belirlemeyeceğiz

T24 - Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında uygulama birliği bulunmadığı için Türkiye'deki türban tartışmasında herhangi bir tutum belirlemeyeceğini açıkladı.



Türkiye'deki tartışmaları yakından takip ettiklerini belirten Avrupa Birliği Komisyonu'nun sözcüsü Angela Filote, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin türban kararında konuyu ülkelerin inisiyatifine bıraktığını hatırlattı.



Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde türban ve başörtüsü konularında farklı uygulamalar olduğuna dikkat çeken Filote, "Bu nedenle Avrupa Komisyonu bu konuda herhangi bir tutum belirlemeyecek" dedi.



Filote, gerek türban gerekse anayasa değişiklikleriyle ilgili tartışmaların şeffaf ve katılımcı bir anlayışla gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.





