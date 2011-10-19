-AB terör saldırılarını şiddetle kınadı BRÜKSEL (A.A) - 19.10.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı. Ashton, yazılı açıklamasında, ''utanç verici terör saldırılarını dehşetle öğrendiğini'' belirtti. ''Bu saldırıları şiddetle kınıyorum'' ifadesini kullanan Ashton, terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Catherine Ashton, şunları kaydetti: ''Bir kez daha vurgulamak isterim ki terörle mücadele kararlılığında AB Türkiye'nin yanındadır. Hepimiz ayrım gözetmeyen bu saldırıların hiçbir meşruiyeti olamayacağı konusunda son derece net olmalıyız. PKK AB'nin terör örgütleri listesindedir ve AB, terörle savaşta Türkiye ile diyaloğu artırmaya hazır olduğunu yakın zamanda dile getirmiştir.'' -KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'dan taziye mesajı KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e taziye mesajları gönderdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, mesajında, ''Ortak duyguları, ortak kader ve hissiyatı paylaştığımız aynı kültür ve değerlere sahip olduğumuz ve kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz anavatanımız Türkiye'den art arda gelen şehit haberleri Kıbrıs Türk halkında da derin bir hiddet ve tarifi olanaksız üzüntülere neden olmaktadır'' ifadelerini kullandı. ''Anavatan Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde güçlenmesinden, gelişmesinden ve sadece bölgesinde değil farklı coğrafyalarda da etkinliğinin artmasından rahatsızlık duyan güç odaklarının, Tük ulusunun önünü kesmeye yönelik alçakça senaryoları peş peşe uygulamaya koyduğunu ve bir iç kavga ortamı oluşması için çalıştığını'' kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle devam etti: ''Ancak bilinmelidir ki kimlerden ve hangi güç odakları tarafından beslendikleri ve teşvik edildikleri çok iyi bilinen insanlıktan nasibini almamış canilerin vatan görevi yapan askerlerimize, polislerimize ve küçük çocuklar dahil sivil insanlarımıza yönelttikleri kahpece ve kancıkça saldırılar milletimizin azim ve kararlılığını asla sarsamayacaktır. Bilinmesini isteriz ki kan istediğimizde kan, can istediğimizde canlarını Kıbrıs Türk halkından esirgemeyen Anadolu insanının terör saldırıları karşısındaki hiddet ve öfkesi, üzüntüsü ve kederi bizlerin de hiddet ve öfkemiz, üzüntü ve kederimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yüce meclisinin, hükümetinin ve kahraman ordumuzun terör karşısındaki kararlı duruşu nedeniyle paniğe kapılan canilerin elbette ki sonları korkunç olacak, akıttıkları kanlarda boğulacaklardır. Bu duygularla şahsınızda şehit Mehmetçiklerimize, polislerimize ve masum sivil insanlarımıza yüce Allah'tan rahmet diler, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün şehit yakınlarına Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dilerim.'' -Bozer'den, TBMM Başkanı Çiçek'e başsağlığı mesajı- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer de, terör saldırılarında şehit olanlar için TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e başsağlığı mesajı gönderdi. Hasan Bozer, mesajında, 24 askerin, 5 polisin ve 3 sivilin teröristler tarafından düzenlenen menfur saldırılarda şehit edildiğini derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti. Bozer, mesajında, ''Bu çirkin ve menfur saldırılar karşısında yüce Türk ulusunun gereğini yapacağına olan inancımı belirtir; bu saldırıyı şiddetle kınar, şehitlerimizin ailelerine ve şahsınızda TBMM'nin değerli üyelerine başsağlığı ve metanet dilerim'' ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Türkiye'de yaşanan hain terör saldırıları nedeniyle yarın yapılması planlanan ''3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni''ni ertelediğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, konser tarihinin belirlendikten sonra kamuoyuna açıklanacağını belirtti. -Westerwelle saldırıları kınadı Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Hakkari'deki hain saldırıları kınadı. Westerwelle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Irak sınırındaki askeri birliklere yönelik saldırılarda çok sayıda askerin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ''Alman hükümetinin, 12 Haziran'da Türkiye'de yapılan genel seçimlerden sonra Kürt bölgelerinde yeniden artan şiddet olaylarından dolayı büyük endişe duyduğunu'' ifade etti. Westerwelle, ''Tüm taraflara, şiddetin artmasının önlenmesi için her şeyi yapması çağrısında bulunuyorum'' şeklinde ifade kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, Türk ve Irak hükümetleri ile Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimden de, PKK gibi terör gruplarının Türkiye-Irak sınır bölgesini bir geri çekilme alanı olarak kullanmasına izin verilmemesi için ortak bir diyalog başlatması çağrısında bulundu. -İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden kınama İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Hakkari'deki terör saldırılarını kınadı. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''19 Ekim 2011 Perşembe günü Hakkari ilinde meydana gelen ve 24 askerin şehit edilmesi, 18 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınar, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralananlara da acil şifalar dilerken İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İtalyan Devleti ve halkının terörle mücadele konusunda dost ve müttefik Türkiye'nin daima yanında yer almaya devam edeceğini bildirir.'' -Kosova Başbakanı Taçi'den taziye mesajı Kosova Başbakanı Haşim Taçi, bölücü terör örgütü PKK tarafından Hakkari'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. Başbakan Taçi, taziye mesajında Kosova Hükümeti'nin Türkiye'de yaşanan terör saldırılarını ''en sert şekilde kınadığını'' belirterek, bu saldırıların insan hakları, demokrasi ve Türkiye'nin bağımsızlığı ile egemenliğine yönelik olduğunu vurguladı. Mesajında, Kosova Hükümeti ve bütün Kosova halkı adına, Türk milletine ve şehit ailelerine en samimi duygular içinde taziyelerini ilettiğini belirten Başbakan Taçi ''Kosova halkı ve hükümetinin bu zor anlarınızda yanınızda olduğunu belirtmek isterim'' ifadesini kullandı.