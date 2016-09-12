AB temsilcisinden kayyım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye’de 28 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin olarak bir açıklamada bulundu.



Sputnik'te yer alan habere göre; Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Mogherini, Türkiye’de 28 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin olarak “28 seçilmiş belediye başkanının görevine son verildiğini ve yerlerine kayyım atandığını biliyorum. Bu belediyeler için en yakın zamanda Türkiye yasalarına göre yeni başkanlar seçileceğinden eminim” dedi.

Mogherini “Türk yetkililerle birkaç gün önce konuştuğumuz gibi hukukun egemenliği ilkesi çerçevesinde gereken adımların atılmasını bekliyorum” ifadelerini de kullandı.

