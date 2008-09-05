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Dünya

AB tehditleri belirledi

AB’nin gündeminde küresel ısınma, enerji sıkıntısı ve bilgisayar korsanları var

05 Eylül 2008 03:00

Avrupa Birliği, küresel ısınma, enerji sıkıntı ve bilgisayar korsanlarına karşı yeni stratejik hedefler belirledi. Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunmadan sorumlu yüksek temsilcisi Javier Solana, AB Dışişleri Bakanlarının Avignon kentinde yaptığı toplantıda, bu tehditlere karşı alınacak yeni önlemlere ilişkin hazırlanan kılavuz hakkında bilgi verdi.

 

Solana, göç dalgası ve doğal felaketlerle birlikte, küresel ısınma, enerji sıkıntı ve bilgisayar korsanlarının yarattığı tehlikelerin, birliğini güvenliğini ciddi bir biçimde tehdit ettiğini söyledi.

 

Javier Solana, özellikle küresel ısınmanın Avrupa ve dünyayı tehdit eden en büyük tehlike olduğunu söyledi. Solana, AB'nin ABD ve NATO ile iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini de vurguladı.

 

AB kaynakları, Rusya doğal gazına bağımlı Avrupa'nın enerji sıkıntısı konusunda yaşadığı endişelerin giderilmesi için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyor. Dışişleri bakanları toplantısı, yarın Kafkasya krizi ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturumla sona erecek.

 

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