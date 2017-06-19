T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB tarihinde bir ilk: Kohl, AB resmi töreni ile uğurlanacak

Cuma günü vefat eden eski Başbakan Helmut Kohl için Almanya'da bir devlet töreni düzenlenmeyeceği bildirildi. Ancak Avrupa Birliği, Kohl'ü resmi törenle uğurlamaya hazırlanıyor. Tören, AB tarihinde bir ilk olacak.

19 Haziran 2017 16:38

Bild gazetesinin haberine göre cuma günü vefat eden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ü uğurlamak için Almanya'da bir devlet töreni düzenlenmeyecek. Bild gazetesi ulusal çapta bir devlet töreni yapılmamasının, Almanya tarihine damgasını vurmuş eski Başbakan'ın kendi arzusu olduğunu bildirdi.

Böylece Kohl sadece AB bünyesinde yapılan bir tören ile uğurlanacak. Almanya'da 16 yıl başbakanlık yaparak bu konuda bir rekor sahibi olan eski Başbakan için AB çapında bir resmi cenaze töreni düzenleneceği AB Komisyonu tarafından da teyit edildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Mina Andreeva, Pazartesi günü Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in tören tarihinin bir an önce belirlenmesi için tüm yetkili isimlerle temas halinde olduğunu söyledi.

Juncker: AB resmi töreni ile bizzat ilgileneceğim

Helmut Kohl böylece AB tarihinde birlik bünyesinde kendisine resmi bir cenaze töreni düzenlenen ilk kişi olacak.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Pazar günü Bild gazetesine yaptığı açıklamada Helmut Kohl'ün hizmetleri dolayısı ile yaşarken "AB'nin Onursal Vatandaşı" ilan edildiğini kaydetmiş ve "O nedenle Helmut Kohl'ün hak ettiği gibi bir AB resmi töreni ile uğurlanması için bizzat elimden geleni yapacağım" diye konuşmuştu.

Resmi cenaze töreninin Strasbourg'da yapılmasının planlandığı bildirildi.

Eski Başbakan için daha sonra da Almanya'da Kohl'ün doğum ve ölüm yeri Ludwigshafen yakınlarındaki Speyer Katredrali'nde bir dini tören düzenlenmesi planlanıyor.

1982-1998 yılları arası başbakanlık yapan ve kariyerinin zirvesine Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın birleşmesindeki rolü ile ulaşan Helmut Kohl, 16 Haziran Cuma günü 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd, BD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CumaBaşbakan Helmut KohlAlmanyaAvrupa Birliği KohlAlmanya Başbakanı Helmut KohlBaşbakanKohlBaşbakan KomisyonuKomisyonu Baş Sözcüsü Mina Andreeva PazartesiBrüksel Komisyonu Başkanı Jean-Claude JunckerKomisyonu Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24