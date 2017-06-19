AB tarihinde bir ilk: Kohl, AB resmi töreni ile uğurlanacak

Bild gazetesinin haberine göre cuma günü vefat eden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ü uğurlamak için Almanya'da bir devlet töreni düzenlenmeyecek. Bild gazetesi ulusal çapta bir devlet töreni yapılmamasının, Almanya tarihine damgasını vurmuş eski Başbakan'ın kendi arzusu olduğunu bildirdi.

Böylece Kohl sadece AB bünyesinde yapılan bir tören ile uğurlanacak. Almanya'da 16 yıl başbakanlık yaparak bu konuda bir rekor sahibi olan eski Başbakan için AB çapında bir resmi cenaze töreni düzenleneceği AB Komisyonu tarafından da teyit edildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Mina Andreeva, Pazartesi günü Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in tören tarihinin bir an önce belirlenmesi için tüm yetkili isimlerle temas halinde olduğunu söyledi.

Juncker: AB resmi töreni ile bizzat ilgileneceğim

Helmut Kohl böylece AB tarihinde birlik bünyesinde kendisine resmi bir cenaze töreni düzenlenen ilk kişi olacak.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Pazar günü Bild gazetesine yaptığı açıklamada Helmut Kohl'ün hizmetleri dolayısı ile yaşarken "AB'nin Onursal Vatandaşı" ilan edildiğini kaydetmiş ve "O nedenle Helmut Kohl'ün hak ettiği gibi bir AB resmi töreni ile uğurlanması için bizzat elimden geleni yapacağım" diye konuşmuştu.

Resmi cenaze töreninin Strasbourg'da yapılmasının planlandığı bildirildi.

Eski Başbakan için daha sonra da Almanya'da Kohl'ün doğum ve ölüm yeri Ludwigshafen yakınlarındaki Speyer Katredrali'nde bir dini tören düzenlenmesi planlanıyor.

1982-1998 yılları arası başbakanlık yapan ve kariyerinin zirvesine Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın birleşmesindeki rolü ile ulaşan Helmut Kohl, 16 Haziran Cuma günü 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

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dpa/epd, BD/ÖA