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Dünya

AB SURİYE YÖNETİMİNİ KINADI BRÜKSEL (A.A)

26 Mart 2011 19:00

-AB SURİYE YÖNETİMİNİ KINADI BRÜKSEL (A.A) - 26.03.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, birçok şehirde protestoculara ateş açılan Suriye'nin yönetimini şiddetle kınadığını belirtti. Suriye'deki gelişmelerin kendisini dehşete düşürdüğünü ve son derece endişelendirdiğini ifade eden Ashton, kalabalığa ateş açılması dahil göstericilere karşı şiddete başvurulmasının hemen durdurulmasını istedi. AB adına yaptığı yazılı açıklamada Suriye yönetiminden halkın meşru talep ve özlemlerini, diyalog ve acil siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla karşılamasını talep eden Ashton, daha fazla geciktirilmeksizin olağanüstü halin kaldırılması, siyasi tutukluların ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması çağrısında bulundu. İnsan hakları örgütleri, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera kenti başta olmak üzere son bir haftadır meydana gelen protestolarda en az 55 kişinin öldüğünü belirtiyor.

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