AB, Suriyeli mülteciler için 1,4 milyar euro desteği onayladı

Avrupa Birliği, Suriyeli mültecilere eğitim ve sağlık alanında yapılacak 1.4 milyar euroyu aşkın desteği onayladı. Suriye'deki savaştan kaçan mültecilerin ve ev sahibi toplumların desteklenmesi amacıyla oluşturulan Özel Tedbir paketi kabul edildi.

Avrupa Birliği Komsiyonu tarafından yapılan basın açıklamasında, Türkiye'deki mültecilere yönelik Yardım Aracı'nın uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak üzere taahhüt edilen destek ve insani yardımların finansmanı için ayrılan miktarın 2 milyar euronun üzerine çıkarıldığı ifade edildi. İnsani yardım projeleri için daha önce tahsis edilen fonlardan 79 milyon euronun; Birleşmiş Milletler kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve STK'ların da içinde bulunduğu çeşitli ortaklara ihale edildiği belirtildi.

Öncelikli olarak eğitim ve sağlık ihtiyaçları karşılanacak

Kabul edilen Özel Tedbir paketiyle, Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi toplumların öncelikli olarak eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik alanlardaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç aşamalı olarak, mevcut durumdan en çok etkilenen on ile finansman sağlanacak. İlk aşamada, eğitim ve sağlık bakanlıklarının işletim giderlerinin karşılanması ve Suriyeli mülteci ve çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla bu bakanlıklara doğrudan hibeler sağlanacağı açıklandı.

İkinci aşamada da, eğitim ve sağlık altyapısına AB mali desteği verileceği ve bu kapsamda ev sahibi toplumlara dönük belediye altyapı hizmetlerinin finanse edileceği bildirildi. Türkiye'deki Suriyeli mültecilere sosyo-ekonomik destek sağlanacak ikinci aşamanın, Uluslararası Finans Kuruluşları'yla yapılacak görevlendirme anlaşmaları aracılığıyla uygulanacağı ifade edildi.

Tedbir paketinin üçüncü aşaması için "Suriye krizine cevaben, mülteci ve ev sahibi toplumlara temelden başlanarak sağlanan finansman desteğinin sürdürülmesi sağlanacak şekilde AB Bölgesel Güven Fonu'na ilave tahsisat aktarılmasını kapsamaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada; Uluslararası Finans Kuruluşları'na yönelik, 'Mülteci Aracı' altında ileriye dönük potansiyel projeler için bir proje stoğu hazırlanması amacıyla belirli bir fon aktarımının öngörüldüğü bilgisi aktarıldı.

"2016'daki insani yardım 169 milyon euroya ulaştı"

Açıklama "Bugüne kadar sağlanan 740 milyon euroluk insani yardım ve insani yardım dışındaki desteğin üzerine eklenen bu Özel Tedbirle birlikte, Araç kapsamında taahhüt edilen toplam rakam 2.155 milyar euroya ulaşmaktadır" sözleriyle devam etti.

AB’nin Türkiye’deki mültecilere yardım amacıyla 79 milyon euro değerindeki yeni projelerin sözleşmeye bağlanmasıyla birlikte; 2016 yılında sağlanan toplam insani yardım desteğinin 169 milyon euroya ulaştığı belirtildi. Bu fon kaynağının, kamuya ait hizmet birimleri ile eşgüdüm halinde ve çeşitli hükümet dışı kuruluşlarla işbirliği yapılarak insani yardım örgütlerine yönlendirileceği açıklaması yapıldı.

"Projelerle, en temel ihtiyaçlar karşılanıyor"

AB Komisyonu açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"AB tarafından Türkiye’de desteklenen insani yardım projeleri, kırılgan konumdaki mülteci ve göçmenlerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunlar arasında savaşta yaralananlara yönelik destekler ile ilk aşama sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişim destekleri yer almaktadır. Eğitime odaklana projeler ise öğrencilerin okullara taşınması ve yaygın eğitime erişimi kapsayacaktır. Başta çocuklar olmak üzere en kırılgan konumdakilerin korunması ise üzerinde özellikle durulan bir husustur."