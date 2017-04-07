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AB: Suriye'de zulmün bitmesi için ABD ile çalışacağız

"ABD saldırısı, barbarca kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor"

07 Nisan 2017 18:15

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD’nin İdlib’deki kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek Suriye ordusuna ait Şayrat Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlemesiyle ilgili olarak “Suriye’de zulmün bitmesi için ABD ile çalışacağız” dedi. 

İdlib'e yönelik kimyasal saldırıda,  30'u çocuk, 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Tusk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,  "ABD saldırısı, barbarca kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

"ABD, bu saldırıların sınırlı olduğu konusunda AB'yi bilgilendirdi"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de söz konusu füze saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. 

"4 Nisan'da Han Seyhun'da sivillere korkunç bir kimyasal saldırı yapıldı. Dün gece ABD buna yanıt olarak Şayrat Hava Üssü'ne hava saldırısı yaptı" hatırlatmasını yapan Juncker, "ABD, bu saldırıların sınırlı olduğu konusunda ve saldırıların amacının gelecekte kimyasal silahların kullanımını caydırma olduğu konusunda AB'yi bilgilendirdi" ifadesini kullandı. 

Açıklamada 'sadece siyasi geçiş sürecinin kalıcı bir barışa yol açabileceği' vurgulanarak "Başkan Juncker ve AB Komisyonu bir bütün olarak bu konuda üzerine düşeni yapmak için hazır" dendi.

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