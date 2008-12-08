AB: Siyasi partiler yasasını değiştirin

AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin vakit geçirmeden siyasi partiler yasasını değiştirmesini istedi.



Dışişleri bakanlarını buluşturan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi'nin genişleme kararlarında, "Türkiye'de anayasa dahil siyasi partilerin işleyişiyle ilgili yasaların değiştirilmesinin her zamankinden daha fazla istendiği" vurgulandı.



Türkiye'deki siyasi aktörlerin görüş farklılıklarını hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere saygı göstererek uzlaşma ruhu içinde ve diyalogla çözmeleri çağrısı yapılan kararlarda, bunun reform sürecinin canlandırılmasına da katkı sağlayacağı belirtildi.



Türk hükümetinin reform çabalarını sürdürme taahhüdünü memnuniyetle karşılayan AB, uzun süredir bekleyen reformların hayata geçirilmesinde "çabaların ikiye katlanması" umudunu dile getirdi.



AB, Türkiye'den acil beklentileri arasında "yargı reformunu, yolsuzlukla mücadeleyi, sivil hakların etkin korunmasını, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikasının uygulanmasını, ifade özgürlüğünü, dini özgürlükleri, mülkiyet hakkına saygıyı, azınlıkların korunmasını ve kültürel haklarının güçlendirilmesini, kadın haklarını, çocuk haklarını, sendikal hakları ve ordu üzerinde sivil kontrolü" sıraladı.



Kıbrıs konusunda sertleştiler



AB kararlarında Türkiye topraklarındaki terör saldırıları şiddetle kınanarak Türk halkıyla dayanışma mesajı verildi.



Türkiye'nin terörle mücadelede insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstererek bölgesel barış ve istikrarı koruması talep edilen kararlarda, Kıbrıs ile ilgili ifadelerin ağırlaştırılması dikkati çekti.



"AB Konseyi Türkiye'nin Ek Protokolü bütüncül ve ayrım gözetmeden uygulama yükümlülüğünü yerine getirmemesini üzüntüyle karşılar" denilen kararlarda, Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini normalleştirmesi yolunda adım atmadığı savunuldu.



Limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açılmaması nedeniyle 11 Aralık 2006'da AB'nin 8 fasılda müzakereleri dondurma kararına ve AB dışişleri bakanlarının 21 Eylül 2005 tarihli karşı deklarasyonuna atıf yapılan AB Konseyi kararlarında, Türkiye'den "acil ilerleme beklendiği" dile getirildi.



AB ayrıca Türkiye'den Kıbrıs'taki müzakereleri "aktif olarak desteklemesini" ve çözüm için iyimser atmosfere somut önlemlerle katkı yapmasını istedi.



AB Konseyi kararlarında, Türkiye'nin Kafkaslar ve Ortadoğu'ya yönelik diplomatik inisiyatifleri ve sorunların çözümü için aktif rol oynaması memnuniyetle karşılanırken, Ermenistan ile temasların devamı teşvik edildi.