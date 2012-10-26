T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'de vize tartışması

Vize zorunluluğunun hafifletilmesinden yararlanan son iki ülke Sırbistan ve Makedonya olmuştu

26 Ekim 2012 14:53

AB sınırları içerisindeki vize kolaylıklarının değiştirilmesi planlanıyor. Vize zorunluluğu öngören düzenlemeler, Almanya, Fransa, Avusturya ve Benelüks ülkeleri tarafından destekleniyor.

Vize zorunluluğunun hafifletilmesinden yararlanan son iki ülke Sırbistan ve Makedonya olmuştu. Ancak sadece bu iki ülkeden 2012 yılına kadar yaklaşık 7 000 kişinin iltica başvurusunda bulunması, vize zorunluluğunun tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Avrupa Politika Merkezi'nden Yves Pascouau, vize zorunluluğunun yeniden uygulanabilmesi için gerekli kıstasların mevcut olduğunu belirtt.

Pascouau, “Vize zorunluluğunun tekrar uygulanması için gerekli kıstaslar, AB ülkelerine giriş yapan kişi sayısı ile orantılıdır. Öncelikle bir ülkeye giriş yapan kişi sayısı ile iltica başvurusunda bulunan ve ilticaları kabul edilen kişilerin sayıları karşılaştırılır. Eğer bir ülkeye giriş yapan kişi ile ilticada bulunan kişilerin sayısı arasında orantısızlık görülürse, o zaman giriş yapılan ülke mülteci veren ülke ile görüşme yoluna başvurur. Görüşmelerin sonunda o ülkeye vize zorunluluğu getirilebilir” dedi.

 

Ortak iltica rejimi

 

Peki bu çabalar, yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen ortak iltica rejimini nasıl etkiler? Yves Pascouau, iltica hukuku ile seyahat özgürlüğü ve göç kurallarının birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini vurguluyor:

“Vize zorunluluğunu geçici olarak yeniden yürürlüğe koyarak, vize kolaylığına dair kuralların tamamlanmasına çalışılıyor. Fakat üye ülkeler yine de mülteci adaylarını koruma yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar. Örneğin Balkanlar’da hayati tehlikesi bulunan ve iltica başvurusunda bulunan bir kişi için gerekli prosedürlerin uygulanması gerekir.”

Mülteci organizasyonları değiştirilmesi beklenen vize kolaylığına tepkilerini dile getiriyorlar. Bu derneklere göre, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması iltica hakkının doğrudan engellenmesi anlamına gelecek.

 

Romanlar olumsuz etkilenecek

 

Amnesty International'dan Anneliese Baldaccini, ortak kaygıları dile getirirken ve özellikle Sırbistan’dan ve Makedonya’dan gelen Romanların yeni düzenlemelerden olumsuz etkileneceğinin altını çiziyor:

“Bu düzenlemenin özellikle etnik azınlıkların seyahat özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz. Azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde zaten ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Yeni düzenleme ile iltica hakları da gasp edilmiş oluyor.”

Yeni vize uygulamasından sadece İngilizler etkilenmeyecek. İngiltere’nin de dahil olduğu Birleşik Krallık'ın üyeleri Schengen bölgesinde yer almadıkları için, vize düzenlemelerinde AB’den bağımsız hareket etme hakkına sahipler. İngiltere aynı zamanda iltica yönetmeliklerini de Avrupa Birliği müktesebatından bağımsız uygulayabiliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

absınırlarvizemülteciab sınırlarısırbistanmakedonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24