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Dünya
Deutsche Welle

AB siber suçlarla mücadeleyi güçlendiriyor

AB Komisyonu siber suçlarla mücadeleyi güçlendiriyor. Bunun için yüksek bir bütçe ayırmaya hazırlanan Brüksel, uzun vadeli yatırımlar planlıyor.

05 Temmuz 2016 19:44


AB Komisyonu, son yıllarda artış gösteren siber suçlarla mücadele kapsamında araştırma harcamaları için 2020 yılına kadar 450 milyon euro ayırmaya hazırlanıyor.

Bütçenin temel araştırmalara aktarılmasını hedefleyen Brüksel özel sektörle de işbirliği yapacak. Özel sektörün de katkısı ile birlikte siber suçlara karşı yapılacak yatırımların toplamda 1 milyar 800 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

AB Komisyonu'ndan edinilen bilgilere göre 100'den fazla şirket siber suçlara başlatılan projelere katılacak. İhalelerin de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde özel sektöre açılması planlanıyor. Ancak kullanıcıların dökümanlarını kilitleyen ve şifreyi açmak için fidye isteyen bilgisayar korsanlarına karşı geliştirilecek programlar özel sektör dışında dışında tutulacak.

AB Komisyonu'nin verilerine göre geçen yıl Avrupa'daki şirketlerin yüzde 80'i bilgi işlem (IT) bölümlerinde güvenlik sorunları ile karşı karşıya kaldı. Siber suçlar, dijitalleşmenin yaygınlaşması ile birlikte şirketlerin cirolarına büyük zarar veriyor. Almanya'da tahminlere göre internet casusluğu her yıl 50 milyar euro kaybettiriyor.

Güvenlik birimleri, bilgisayar korsanlarının artık daha organize suç işlediklerine ve güvenlik boşluklarını daha sistematik kullandıklarına dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KomisyonuBrükselAvrupaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/NH

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