AB selfie yasağını tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) yeni yasa tasarısıyla kent simgeleriyle ‘selfie’yi yasaklamayı planlıyor. Tasarısı kabul edilirse, Paris’teki Eyfel Kulesi ve Roma’daki Aşıklar Çeşmesi gibi tarihi simgelerle fotoğraf çekilmek yasaklanacak.

Milliyet'te yer alan habere göre Avrupa Birliği, yeni yasa tasarısı ile kent simgeleriyle ‘selfie’ çektirilmesini yasaklamayı gündeme aldı. Daha önce ABD, İngiltere ve Fransa’da turistik mekân ve müzelerde ‘selfie çubuğu’ yasaklanmıştı. Yeni tasarı, şu an ticari amaçlı fotoğrafları ve fotoğrafçıları kapsasa da turistlerin de bu yasaktan etkileneceği öngörülüyor. Yasak kapsamında selfie çekenler para veya hapis cezası

ile karşı karşıya kalacak.



Telif hakkı ihlali



Kent simgeleri önünde fotoğraf çektirenlerin, bu kareleri sosyal medya aracılığıyla paylaşmasının hak ihlali olduğu ve telif hakkı sorunları yarattığı belirtiliyor. Eğer yasa uygulanırsa, Fransa’nın simgesi Eyfel Kulesi, İtalya’da Aşıklar Çeşmesi ve Londra’daki Big Ben Saat Kulesi’yle ticari amaçlı ‘selfie’ çektirmek yasaklanacak.



AP milletvekili Julia Reda, “Fotoğraf çekme özgürlüğünü kısıtlamak milyonlarca AB vatandaşını telif hakkı sahipleriyle anlaşmazlığa düşürecektir” dedi.