AB Sarkozy'ye karşı yasal işlem başlattı

T24- Avrupa Birliği (AB), Romanları sınırdışı ederek, daha yoksul AB ülkelerine gönderen Fransa'ya karşı yasal işlem başlatma kararı aldı.



Avrupa Komisyonu'nun bugün yaptığı toplantıda, Fransa'nın Romanları sınırdışı etme kararının yasallığı ele alındı.



Toplantıda alınan kararda, AB vatandaşlarının üye 27 ülkede seyahat etme özgürlüğü bulunduğu ve AB ülkelerinin bu özgürlüğün kullanılmasını engellememesi gerektiği belirtilerek, Fransa'nın sınırdışı etme işlemiyle bu kurala uymadığı vurgulandı.



Komisyon sözcüsü Pia Ahrenkilde, “Avrupa Komisyonu'nun Fransa'ya resmi bir uyarı mektubu gönderdiğini, uyarıda, konunun yasal olup olmadığını kesinleştirmek için detaylı soruların yer aldığını” söyledi. Söz konusu mektup, Fransa'ya bu konuda açılacak bir dava ile ilgili ilk adım olarak değerlendiriliyor.



AB kaynaklarına göre, Avrupa genelinde yaşayan 10-12 milyon Roman, bulundukları bölgelerde konut edinme, iş bulma ve eğitim görme konularında çeşitli ayrımcılıklarla yüzyüze bulunuyor. Fransız makamları resmi bir sayı vermese de Romanların haklarını savunmayı üstlenen avukatlara göre Fransa genelinde yaklaşık 15 bin Roman bulunuyor.



Romanları sınırdışı etme kararı alan Fransa, AB'nin yanı sıra BM ve Vatikan gibi çeşitli çevreler tarafından ayrımcılık yapmakla eleştiriliyor.



