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Dünya
Deutsche Welle

AB, Rusya'ya yaptırımları ağırlaştırıyor

Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini görüşüyor.

29 Temmuz 2014 12:20


AB üyesi ülkelerin Brüksel büyükelçileri, Rusya'ya karşı alınacak ekonomik ve ticari yaptırımları görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.

Yeni yaptırım paketinden Rus bankaları etkilenecek. Paket kapsamında Rusya'ya silah ambargosu getirilmesi bekleniyor.

Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı yasaklanacak. Bu yaptırımın Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretiminde ihtiyaç duyduğu teknolojiyi de kapsaması öngörülüyor.

AB, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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