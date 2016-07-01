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Dünya
Deutsche Welle

AB Rusya’ya ekonomik yaptırımları uzattı

Ukrayna'daki kriz nedeniyle AB'nin Rusya'ya koyduğu ekonomik yaptırımların süresi altı ay uzatıldı.

01 Temmuz 2016 20:40


Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini altı ay uzattı. AB Konseyi üyesi ülkelerin aldığı karar uyarınca yaptırımlar 2017 Ocak sonuna kadar uzatıldı. Böylece AB’ye üye ülkelerin büyükelçilerinin önceki hafta aldığı karar onaylanmış oldu. Karara gerekçe olarak, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi amacıyla imzalanan Minsk Anlaşması'nın yeterince uygulanmaması gösterildi.

AB’nin ekonomik yaptırımları 2014 yazında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemesi üzerine uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlar, Rusya'nın özellikle devlet bankaları, silah satışı ve enerji sektörünü hedef alıyor. AB yaptırımların gevşetilmesini Ukrayna'da barışın tesis edilmesi amacıyla imzalanan Minsk Anlaşması'nın tam olarak hayata geçirilmesine bağlıyor.

Ancak anlaşmanın bir parçası olan ateşkes Ukrayna'nın doğusunda sık sık ihlal ediliyor. Ayrıca bölgeden ağır silahların çekilmesi konusundaki madde de hayata geçirilmiş değil. Buna ek olarak, Kiev hükümetinin yerel seçimlere izin vermesi, Rusya’nın da sınırların denetimi konusunda Ukrayna'ya destek olması öngörülüyor. Ukrayna'nın doğusundaki savaşta 9 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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