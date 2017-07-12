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Deutsche Welle

AB: Rusya ile işbirliği yapmak mümkün

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşen AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini, Rusya ile işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Lavrov ise Şam'a uygulanan yaptırımlara yönelik eleştirilerini yineledi.

12 Temmuz 2017 12:59

Avrupa Birliği (AB) Suriye iç savaşına yönelik görüş ayrılıklarının giderilememesine rağmen Rusya ile dış politikadaki işbirliğinin geliştirilmesini arzuluyor.

Brüksel'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "her konuda aynı görüşü paylaşmamalarına rağmen, taraflar için işbirliği imkanı bulunduğunu” söyledi.

Mogherini AB açısından mümkün olan her alanda işbirliği yapılmasının "vazgeçilmez” olduğunu dile getirdi. AB Yüksek Temsilcisi Suriye iç savaşı, Libya krizi, Körfez bölgesindeki gerginlik, Ortadoğu barış süreci ve Kuzey Kore'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Mogherini, Lavrov ile yaptığı görüşme hakkında ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Federica Mogherini ayrıca "AB'nin Suriye'deki askeri aktörler arasında yer almadığını ve bununla gurur duyduklarını” da sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Brüksel'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "AB ve ABD'nin Suriye Hükümeti’ne uyguladığı yaptırımların insani etkilerini görüşme vaktinin geldiğini” söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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