AB raporu Kuzu'yu kızdırdı: Çöp yok o yüzden yere atıyorum, aha attım!

CNN Türk ekranlarında canlı yayında AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'na sinirlenen Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu raporu, "Çöp yok o yüzden yere atıyorum, aha attım' diyerek yere fırlattı.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Şirin Payzın'ın modere ettiği 360 Derece günün en hararetli canlı yayın oturumuna sahne oldu. AB İlerleme Raporu'nu değerlendiren Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu raporu fırlattığı programda adeta sinir krizi geçirdi.

‘Stüdyoda çöp yok o yüzden yere atıyorum! aha attım’

"Bizim gibi çalışkan bir öğrenciye böyle bir rapor verilmez" diyen Burhan Kuzu hızını alamayınca kızgınlıktan elindeki raporu yere fırlattı. Rapordaki eleştirilerin haksız olduğunu savunan Kuzu suçu AB dönem başkanı Güney Kıbrıs'a attı. Stüdyoda çöp olmadığı için raporu yere fırlatan Kuzu "Bu son çıkan AB İlerleme Raporu çöpe atılacak bir rapor" dedi ve moderatör Şirin Payzın'ı hayretler içinde bıraktı.

Bu rapor Güney Kıbrıs'ın hazırlattığı kirli bir rapordur

"Burada büyük bir Başbakan var ABD'de zavallı bir Obama var. Bunlar bilinmiyor. Bu rapor rezil bir rapor. Bu son çıkan AB İlerleme Raporu çöpe atılacak bir rapor. İşte atıyorum buradan. Burada çöp yok ama yere atıyorum. Aha çöpe atıyorum. Bu rapor bizim tanımadığım sözde devlet Güney Kıbrıs'ın başkanlığında alınmış kirli bir rapordur."