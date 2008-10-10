AB projesi ile sınırlar profesyonelleşecek

3.7 milyar Euro'luk AB projesi tamamlanırsa sınırları profesyonel askerler koruyacak. Ancak projenin yavaş yol alması tepki çekiyor.



Türkiye AB'ye alınırsa, sınırları ordu yerine profesyonel sınır polisi koruyacak. 3 milyar 700 milyon Euro'luk projeyle 70 bin kişilik profesyonel ekip, son model donanımlarla, Doğu ve Güneydoğu'nun da aralarında bulunduğu kritik sınır korumasını üstlenecek.



Dağlıca'da veya Aktütün'de olduğu gibi, vatani görevini yapan erler sınırları korumayacak. AB ile İçişleri Bakanlığı arasında, 5 yıl önce başlatılan Entegre Sınır Yönetim Projesi'ne göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İran, Irak ve Suriye sınırı da dahil, tüm kara ve deniz sınırlarının korunmasını sivil otoriteye bırakacak. "Profesyonel sınır koruma örgütü" bir valiye bağlanacak. 2012'ye kadar tamamlanması planlanan proje, Avrupa Birliği Türkiye'ye, "Evet seni AB'ye aldım" kararını verdiği gün sonuçlanacak.



Projeyi yürüten Türk uzmanlar Fransa, İngiltere ve Polonya'da temaslarda bulundu. Projeyi yürütmek amacıyla AB ilk olarak 685 bin Euro destek sağladı. Projenin toplam maliyeti olarak hesaplanan 3 milyar 700 bin Euro paranın yüzde 60'ının AB tarafından, geri kalanının ise Türkiye tarafından karşılanması öngörüldü.



Türkiye ise, projenin tamamının AB tarafından karşılanmasını istedi. Ancak 5 yıldır projede ciddi bir ilerleme sağlanamaması eleştiri konusu.

İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre proje rafta bekletilmiyor. Yetkililer; bakanlıkların yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet çalışmaları uyum içinde yürütüyor

