AB: Polisler adil yargılansın, yolsuzluk soruşturması da devam etsin

Avrupa Komisyonu, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yöneten polislerin de aralarında bulunduğu emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda önceki gece sahur vaktinde gözaltına alınmalarla ilgili “Süreci yakından izliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Komisyonun genişlemeden ve komşularla ilişkilerden sorumlu üyesi Stefan Füle’nin sözcüsü Peter Stano’nun Zaman’a yaptığı açıklamada, ‘bağımsız ve tarafsız’ bir yargı süreci işletilmesi istenirken sürecin ‘Avrupa standartları’ içerisinde olması gerektiğinin altı çizildi. Stano’nun dünkü gözaltılar için yaptığı açıklamada 17 Aralık’tan itibaren gündeme düşen yolsuzluk iddialarının da ‘şeffaf, bağımsız ve etkili’ bir şekilde soruşturulması hatırlatması yapması dikkat çekti.

AKP hükümeti, dört bakanın istifasına sebep olan ve ülke gündemine damga vuran soruşturmalar sonrası binlerce emniyet ve yargı mensubunun yerlerini değiştirmiş, yargı, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yolsuzluk soruşturmasının sonuna dahi gelinmeden operasyonda görevli olan polislere soruşturma başlatmıştı.