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Dünya
Deutsche Welle

AB Orta Afrika misyonunu başlatıyor

Avrupa Birliği’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki misyonuna engel olan sorunlar çözüldü.

30 Mart 2014 14:57


Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Brüksel'de misyonla ilgili bilgi verdi. Sözcü Almanya'nın katılımı ve Fransa'nın ek desteği sonucunda misyon komutanının operasyonun başlatılması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Misyonun hangi tarihte başlayacağına ise Çarşamba günü Avrupa Birliği'nin Afrika zirvesinde karar verilecek. Avrupa Birliği ülkeleri, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın girişimiyle Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki krizi görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki AB misyonu, askerî birliklerin nakledilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Bu sorunlar Cuma günü Brüksel'de yapılan askerî konferansta çözüldü. Konferansta Almanya birlikleri taşımak için iki Antonov tipi nakil uçağı tahsis etmeyi, Fransa da ek asker göndermeyi kabul etti.

Fransa aralık ayı başında Hrıstiyanlarla Müslümanlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker göndermişti. Paris'in talebi üzerine daha sonra Avrupa Birliği ülkeleri bir askerî misyon başlatmayı kabul etmişti. Polonya, Estonya, Letonya, Portekiz ve Romanya gibi ülkeler asker gönderme taahhüdünde bulunmuş ancak Kırım krizinin patlak vermesiyle verilen sözler belirsizliğe düşmüştü.

Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarında Afrika Birliği'nden yaklaşık 6 bin, Fransa'dan 2 bin asker bulunuyor ancak ülkedeki şiddet olayları durmuş değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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