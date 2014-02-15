AB, Orta Afrika için Türkiye'den asker istiyor

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeye mektup göndererek Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri destek ve insani yardım göndermelerini istedi.

Avrupa Birliği'nden konuyla ilgili mektup alanlar arasında Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Gürcistan, Norveç, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri var.

Avrupa Birliği, mektubunda bu ülkelerden yoğun çatışmalara sahne olan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri ve insani yardım konusunda katkıda bulunmalarını istedi.

Diplomatik kaynaklardan edilen bilgiye göre Türkiye, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne şu aşamada doğrudan asker göndermeyi planlamıyor.

Ancak Ankara, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şiddeti durdurmak için Avrupa Birliği'nin düzenleyeceği operasyonlara diplomatik ve insani yardım konusunda destek vermeyi değerlendiriyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl başlayan şiddet olayları bir türlü dinmiyor. İntikam peşindeki Hıristiyan milisler, müslümanlara saldırıyor.

Anakara AB’den yazıyı bekliyor

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre ise, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne (OAC) asker göndermeye hazırlanan Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’den de asker talep ettiği resmi destek yazısının henüz Ankara’ya ulaşmadığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, AB’nin talebi ulaştıktan sonra başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumların gereken değerlendirmeyi yapacağını belirterek, “Sonuçta bu hükümetin vereceği bir karar. Hükümet ilgili kurumlardan OAC’ye asker göndermenin artıları ve eksilerini ortaya koyan değerlendirme raporlarını aldıktan sonra kararını verecektir” dediler.