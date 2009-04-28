AB, Orams davasında Rumları haklı buldu

KKTC ekonomisini vurabilir

* Bu emsal karar doğrultusunda, Barış Harekâtı öncesinde Rumlara ait olan araziler üzerinde mülk sahibi olan İngilizler ve diğer AB vatandaşları şimdi, bu mülklerin eski sahiplerine tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bununla birlikte, söz konusu mülklerin eski sahiplerine iade edilmesi gibi durum söz konusu değilAvrupa Adalet Mahkemesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mülkiyet sorunuyla ilgili Rum kesimi mahkemelerinin verdiği kararları geçerli sayacağını açıkladı.Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra KKTC'de kalan mülkünün bir İngiliz çiftine satıldığını gerekçe göstererek Rum mahkemesinde dava açan bir Rum vatandaşı haklı bulunarak, mülkiyetin kendisine verilmesi kararlaştırılmıştı.Avrupa Adalet Divanı da Rum mahkemesinin verdiği bu kararı onayladı. Kıbrıs Barış Hareketi'nin ardından KKTC'den 170 bin Rum, Güney Kıbrıs'a göç etti. KKTC'de kalan Rum mülklerinin büyük bir çoğunluğu başta İngilizler olmak üzere yabancılara satıldı.Adalet Divanı, Kıbrıs'taki mülkiyet sorunuyla ilgili Rum mahkeme kararlarının, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde dikkate alınması gerektiğini belirtti.Kuzey Kıbrıs'ta eski Rum arazisine sahip olan yabancıları tedirgin eden kararın, emlak yatırımlarını, dolayısıyla da KKTC ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.Kıbrıslı Rum Meletis Apostolidis, Kuzey Kıbrıs'ta 1974 öncesinde sahip olduğu araziye villa inşa eden İngiliz David-Linda Orams çifti hakkında, Rum Kesimi'nde dava açmış ve mahkeme arazinin iadesi ile tazminat kararı almıştı.Kıbrıslı Rum Meletis Apostolidis, icra edilmesi talebiyle kararı İngiliz mahkemelerine taşımış, İngiliz mahkemeleri de Avrupa Adalet Divanı'ndan görüş sormuştu.KKTC aleyhine olan bu karar neticesinde, Rum mahkemeleri, Kuzey Kıbrıs’taki tüm sivil ve ticari konularda kararlar üretebilecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan İngiliz vatandaşlara yönelik uyarı yazısında, Rumların, 2006’da, Kuzey’deki Rum mallarını “Rumlardan izinsiz” kullananlar hakkında 7 yıla kadar hapis cezası öngören bir karar aldığı hatırlatılarak, “Bu tarihten sonra Kuzey’deki mülklerinizi (Rum malları) Rumlara onaylatmazsanız, 7 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu hapis cezası tüm AB ülkeleri ve İngiltere’de de uygulanacaktır” deniliyor.