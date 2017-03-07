T24 LogoT24 Logo
Dünya

"AB olarak ilerlemezsek kurduğumuz her şey yıkılabilir"

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduğumuz her şey yıkılabilir" dedi

07 Mart 2017 03:09

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Versailles Sarayı'nda, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul etti.

Buradaki AB Dörtlü Gayriresmi Liderler Zirvesi sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Hollande, Avrupa Birliği'nin kuruluş anlaşması olan 1957 tarihli Roma Anlaşması'nın yıl dönümünden kaynaklanan perspektifle bir araya geldiklerini söyledi.

 

“Farklı iş birlikleri yapılmalı”

 

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, "Sığınmacı sorununa saygın bir çözüm üretilmesine ihtiyaç olduğunu" vurgulayan Hollande, "Hukuk devleti ve barış ortamının tehdit altında olduğu belirsizlikler çağında yaşıyoruz. Avrupa'nın birinci önceliği güvenliğini sağlamak olmalı. Risk ve tehditlere karşı dış sınırlarımızı korumalıyız." diye konuştu.

AB ülkelerinin geleceğe yönelik bir yol çizmesi gerektiğini belirten Hollande, "Halklarımızın bizden talebi, ilerlemeye, büyümeye ve geleceğin sanayisine dayalı bir Avrupa'nın kurulması yönünde. Birlik, tek tip olmak anlamına gelmiyor. Ülkelerin daha ileri gitmesi için farklı iş birliklerinin de yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

“İlerlemeye devam etmemiz gerekiyor”

 

Merkel ise "AB'ye üye ülkelerin sorumluluklarına" dikkati çekerek, "AB olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemezsek kurduğumuz her şey yıkılabilir. 27 üye ülke olarak AB'nin kuruluş ilkelerinin gereklerini yerine getirmeyi sürdürmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Savunma konusunda AB ülkeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini" söyleyen Merkel, "Küreselleşme ve iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlar, terörle mücadele ile sığınmacı akını konuları, güvenlik açısından önem taşıyor. İç tehdit olarak artan işsizliğe dikkat etmek gerekiyor. AB, bir refah birliği olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER

merkelhollandePaolo Gentilonirajoyversayabavrupa birliğibrexit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24