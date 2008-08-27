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Dünya

AB nüfusu giderek yaşlanıyor

AB ülkelerinde nüfus artışının çok zayıf düzeyde kalacağı, yaşlı nüfus oranının giderek artacağı açıklandı.

27 Ağustos 2008 03:00

AB ülkelerinde nüfus artışının çok zayıf düzeyde kalacağı, yaşlı nüfus oranının giderek artacağı açıklandı.

AB istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, AB'nin 2008'de 495,4 milyon olan nüfusu 2060 yılında, yüzde 2,1 artışla 505,7 milyonu geçmeyecek.
Eurostat'ın gelecek 50 yılı içeren tahminlerine göre Bulgaristan, Romanya ve Baltık ülkeleri, yarım yüzyılda nüfuslarının yüzde 15 ila 30'unu kaybedecekler. Bu kayıp oranı Almanya'da yüzde 14'ü bulacak.

Veriler, bu süreçte en büyük nüfus artışının Kıbrıs Rum Kesimi'nde (yüzde 66,2), İrlanda'da (yüzde 52,9), Lüksemburg'da (yüzde 51,7), İngiltere'de (yüzde 25,1), Fransa'da (yüzde 16) ve İspanya'da (yüzde 14,6) kaydedileceğini gösteriyor.

En kalabalık ülke İngiltere olacak

Eurostat, bugünkü üyelere göre 2060 yılında en kalabalık nüfuslu AB ülkesinin İngiltere (77 milyon) olacağını, bu ülkeyi Fransa'nın (72 milyon), Almanya'nın (71 milyon), İtalya'nın (59 milyon) ve İspanya'nın (52 milyon) izleyeceğini belirtti. Türkiye'nin nüfusu halen 72 milyon düzeyinde bulunuyor.

Aynı veriler, AB nüfusunun süratle yaşlandığını, bugün yüzde 17 olan 65 yaş üstü nüfus oranının 2060 yılında yüzde 30'u aşacağını gösteriyor.

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