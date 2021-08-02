T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB'nin yangınlara müdahale için gönderdiği Hırvatistan uçağı Türkiye'ye ulaştı

02 Ağustos 2021 19:29

T24 Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de devam eden yangınlara müdahale etmesi için gönderdiği 3 yangın söndürme uçağından Hırvatistan'a ait olan ilki Türkiye'ye ulaştı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, uçağın Antalya Gazipaşa Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, devam eden yangınlarla mücadeleye destek olmak amacıyla Hırvatistan'dan 1, İspanya'dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye'ye gönderilmesi kararı almıştı.

Hırvatistan'dan gönderilen uçağın 19.00 sularında Türkiye hava sahasına girdiği bildirildi. Uçağın saat 20.50 civarında görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na ulaştığı belirtildi.

İspanya'dan gelecek uçakların da bugün yola çıkmaları ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekleniyor.

Avrupa BirliğiAByangın söndürme uçağıHırvatistanTürkiyeyangın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24