AB'nin operasyonel savunma rehberi "Stratejik Pusula" metni üzerinde anlaşma sağlandı

"Belgede Rusya ve Akdeniz için ince ayara gerek var"
AB İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ilk taslak metnin kabul edildiği toplanı sonrasında yaptığı açıklamada Pusula'nın yalnızca başka bir "belge" olmadığını, bir eylem rehberi olduğunu vurguladı.
AB Dönem Başkanlığı koltuğundaki Slovenya'nın Savunma Bakanı Matej Tonin de "Belgenin gerçekçi ve hatta iddialı olmasından dolayı mutluyuz" dedi, ancak bazı ince ayarların gerektiğine dikkat çekti. Tonin "Bunlardan biri Rusya, diğeri de Akdeniz'le ilgili konular" şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan Borrell, taslak belgede öngörülen AB'nin Hibrit Acil Müdahale Ekipleri'nin, tıpkı göçmen krizinde yaşanan sınır sorunlarında olduğu gibi geleneksel savaş ve barış kategorilerine sığmayan krizlere uygun bir çözüm sunabileceğini dile getirdi.
Biden girişimi destekliyor
AB üyesi bazı ülkeler, özellikle Doğu Avrupalı üyeler, kıtanın ana savunma gücü NATO'yu zayıflatmasından dolayı endişeleri sebebiyle AB ordusu kurulmasına destek vermekte çekinceli davranıyor.
Ancak Borrell bu argümanlara karşı çıkarak "NATO'nun güçlü olması için AB'nin güçlendirilmesi" gerektiğini savunuyor. Buna örnek olarak da ABD Başkanı Joe Biden'ın AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmesini desteklemesini gösteriyor.
NATO üyesi olan ve bu ittifaka Güney Kıbrıs'ın girmesini veto eden Türkiye'nin, NATO dışında kendisini Avrupa'da dışlayacak bir doktrine sıcak bakmadığı ve bunu her fırsatta dile getirdiği biliniyor.