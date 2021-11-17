AB'nin operasyonel savunma rehberi "Stratejik Pusula" metni üzerinde anlaşma sağlandı

Brüksel'de biraraya gelen AB dışişleri ve savunma bakanları, ortak toplantısında birliğin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde küresel bir güvenlik gücüne dönüşmesi için rehber niteliği taşıyacak AB Stratejik Pusulası'nın ilk taslağı üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Toplantı sonrasında Dış İlişkiler Konseyi'nden yapılan açıklamada Stratejik Pusula'nın kapsamlı bir tehdit anlayışı üzerine inşa edilerek somut önlemler ve eylem için zamanlı adımlar öngöreceği belirtildi. Belgede Birliğin Ortak Güvenlik ve Savunma politikası çerçevesinde siber ve hibrit tehditlerden dezenformasyona kadar geniş bir yelpazede kapasite geliştirme ve ortaklıklar kurulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Euronews'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna ve Belarus üzerinden güç gösterisinde bulunduğu, Çin'in nükleer başlıklı füze test ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisini Asya-Pasifik bölgesine çevirdiği bir dönemde Avrupa Birliği (AB) kendi güvenlik ve savunma gücünü oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor. Kıtanın her zaman ABD'ye ya da NATO'ya sırtını dayayamayacağı gerçeğinin farkına varan AB, Stratejik Pusula çerçevesinde ilk defa birliğin askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik planlarını tartışmaya başladı.

Fransa destekliyor; Hollanda ve Danimarka karşı

AB uzun zamandır, özellikle Fransa'nın öncülüğünde, kendi savunma ve güvenlik blokunu kurması yönünde görüşleri tartışıyordu. Ancak ABD'nin Avrupalı müttefiklerin görüşünü almadan Afganistan'dan çekilmesi bu konudaki tartışmaları alevlendirdi. Şimdi AB'nin bu konuda ne derece iddialı girişimlerde bulunacağı merak konusu.