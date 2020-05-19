AB'nin krizine son verecek adım: Almanya ve Fransa'dan 500 milyar Euro'luk Koronavirüs paketi

Almanya ve Fransa, Koronavirüs salgınının Avrupa Birliği'ne (AB) ekonomik etkilerine karşı 500 milyar Euro'luk kurtarma paketi hazırlanması konusunda uzlaştı. Paket kapsamında Avrupa Birliği'nde salgından en fazla etkilenen sektörler ve bölgelere hibe yardım yapılacak. AB ülkeleri paketi oluşturmak için birlikte finansal piyasalardan borçlanacaklar.

Arka plan: Neden önemli?

2021-2027 için öngörülen 1 trilyon Euro'luk bütçeye ek olarak kullanılacak 500 milyar Euro'luk paket, Avrupa ülkelerinin Koronavirüs'e nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda haftalar süren müzakereleri sonrasında açıklandı. Fransa, İtalya ve İspanya Koronavirüs'e karşı hibe şeklinde yardımdan yanayken mali disipline önem veren Almanya ve Hollanda borç mekanizmasının kullanılmasını istiyordu. Güney Avrupa ülkeleri zaten fazlasıyla borçlu olan İtalya'nın daha da borçlanması durumunda ekonomik krize sürükleneceği uyarısı yapıyordu. Taraflar arasındaki anlaşmazlık kimi yorumcular tarafından "Avrupa Birliği'nin geleceği tehlikede" şeklinde yorumlanmıştı. Almanya ve Fransa arasındaki anlaşma, krizin şimdilik Güney Avrupa'nın istediği şekilde çözümlendiğini gösteriyor.

Almanya ve Fransa'nın üzerinde anlaştığı paketin AB'nin diğer ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Avusturya kurtarmanın hibe değil borç yoluyla yapılmasında halen ısrar ediyor.

Almanya Başbakanı Merkel, 500 milyar Euro'luk paketin Koronavirüs'e kısa vadeli yanıt olduğunu, uzun vadede Avrupa Birliği'nin reformlara devam etmesi gerektiğini söyledi.