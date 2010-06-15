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Dünya

AB, Moldova ile vizeleri kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'nın ardından Moldova'yla da vizesiz seyahat müzakerelerine başladı.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - Türk vatandaşlarına uyguladığı vize kurallarını her geçen gün biraz daha sıkılaştıran Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'nın ardından Moldova'yla da vizesiz seyahat müzakerelerine başladı.

AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle, müzakerelerin sonuçlanmasıyla Moldova vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat edebileceğini belirterek, bu yolla halklar arası temasları kolaylaştırarak, ekonomik, kültürel ve toplumsal bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Moldova 2007 yılında AB vatandaşlarına vizeyi kaldırırken, bir yıl sonra AB Moldova vatandaşlarına vize kolaylığı tanımıştı.

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya ile vizeleri kaldıran AB, bu yıl sonunda Bosna Hersek ve Arnavutluk'u da vize istemediği ülkeler arasına eklemeyi hedefliyor.

AB, vizesiz seyahat için Ukrayna ve Rusya ile de müzakereler yürütüyor.

AB ile ilişkilerde üyelikten sonra en yüksek seviye olan aday ülke statüsüne sahip Türkiye'ye vizenin kaldırılması konusu gündeme bile getirilmezken, Brüksel'le ilişkileri işbirliği seviyesinde olan Moldova ile vizesiz seyahat görüşmelerinin başlaması büyük tepki çekti.


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