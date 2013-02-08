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Dünya

AB liderlerine rest çekti

Kriz bahanesiyle bütçeyi kırpmak isteyen AB liderlerinin makaslamaya Ar-Ge ve eğitime ayrılan fonlardan başlaması Avrupa Parlamentosu'nun AP tepkisini çekti

08 Şubat 2013 10:46

Avrupa Birliği liderleri 2014-2020 dönemini kapsayan 7 yıllık ortak bütçeyi onaylamak için toplandı. Pastadan daha fazla pay almak için "pazarlığa" tutuşan AB liderlerini, AP Başkanı Martin Schulz "gizli oylama" ile tehdit etti.
 
AB Komisyonu'nun önerdiği 1 trilyon 33 milyar Euro düzeyindeki bütçe, Kasım ayındaki zirvede 973 milyar dolara düşürülmesine rağmen onay alamamıştı.

Avrupa Birliği'nin bütçe maratonu yoğun ikili temaslar nedeniyle öngörülenden 6 saat geç başladı. Zirvede, kriz bahanesiyle bütçeyi kırpmak isteyen AB liderlerinin makaslamaya Ar-Ge ve eğitime ayrılan fonlardan başlaması Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tepkisini çekti.

AP Başkanı Martin Schulz, beklentilere cevap vermemesi halinde üye ülkelerin uzlaştığı bütçeye onay vermeyeceklerini ve başkentlerden milletvekillerine gelecek baskıyı azaltmak için gizli oylamayı tercih edeceklerini söyledi.

AP Başkanı Martin Schulz, üye ülkelerin bütçeye katkılarını düşürme çabalarının AB'yi borç birliği haline getireceği uyarısında da bulundu.

AB'nin Kıbrıs Rum kesiminin dönem başkanlığında, 22-23 Kasım'da toplanan ilk bütçe zirvesi, üye ülkelerin ''net katkı yapanlar'' ve ''faydalananlar'' şeklindeki kutuplaşması nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

AB Komisyonu'nun gelecek 7 yıl için 1 trilyon 33 milyar Euro düzeyinde olmasını önerdiği bütçenin kriz nedeniyle kırpılması istenmiş ve 973 milyar Euro'ya kadar inilmesine rağmen uzlaşma sağlanamamıştı.

AB'nin mevcut 7 yıllık (2007-2013) bütçesi 994 milyar Euro olduğu dikkate alınırsa bu sınırın altındaki bir rakam küçülmeye karşılık geleceğinden AB tarihinde bir ilk oluşturacak.

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