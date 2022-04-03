AB liderlerinden Rusya'nın çekildiği Buça'da yaşananlara tepki: Tarif edilemez dehşet

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rus güçlerinin U"krayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını" ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden gelen "tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüğünü" duyurdu.

"Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullanan von der Leyen, "savaş suçu faillerinin hesap vereceğini" bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Kiev'in kurtarılmış bölgesinde Rus ordusunun neden olduğu vahşetin görüntüleriyle şoke olduğunu" "Buça Katliamı" etiketiyle paylaştı.

Michel, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanacağını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.