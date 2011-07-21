-AB LİDERLERİ YUNANİSTAN İÇİN TOPLANDI BRÜKSEL (A.A) - 21.07.2011 - Avro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları, geçen yılki kurtarılma operasyonu başarısız kalan Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi için toplandı. Zirve öncesinde derin görüş ayrılıklarının sürmesi üzerine dün Berlin'de biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirvede ortak tutum belirleme konusunda uzlaşmıştı. Avrupa Merkez Bankası Jean-Claude Trichet'i de dinleyen ikilinin karşılıklı tavizlerle sağladıkları, fakat detaylarını açıklamadıkları anlaşmaya konjonktürel nedenlerle Avro Bölgesi'ndeki diğer 15 ülkeden ciddi bir itiraz beklenmiyor. Merkel-Sarkozy buluşması öncesinde Almanya, Yunanistan'ın kurtarılmasında özel sektörün kullanılmasını savunurken Fransa, piyasaları korkutan temerrüt ya da kısmi iflas seçeneklerine karşı çıkarak, bankaların gönüllü olarak Yunanistan'dan alacaklarında indirime gitmeleri ve vadeyi uzatmalarını içeren bir plan açıklamıştı. Yunanistan'ın kurtarılmasında kullanılabilecek alternatifler arasında, bankalara vergi getirilmesi, Yunan tahvillerinin gönüllülük esaslı ya da zorunlu olarak yeniden yapılandırılması, Yunanistan'a faiz indirimi ve borç ötelemesi, 440 milyar Avro'luk Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması'nın (EFSF) ikincil piyasadan Yunan tahvillerini satın alması ya da Atina'ya bu amaçla kredi açılması bulunuyor. Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Avro Bölgesi zirvesine girişte yaptığı açıklamada, diğer alternatifleri tercih ettiğini söylese de Yunanistan'ın kurtarılmasında seçici temerrüte yer verilebileceğini söyledi. Mayıs 2010'da Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu tarafından 110 milyar Avro'luk kredi paketiyle ''kurtarılan'' ve programın başarısızlığı üzerine mart ayında kredi faizi yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye indirilen Yunanistan buna rağmen aradan geçen sürede ekonomik toparlanma işaretleri vermemişti. Kamu borcu hızla artarak gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 150'sine ulaşan ve ekonomisi hızla küçülmeye devam eden Yunanistan'ın başını çektiği borç krizinin İrlanda ve Portekiz'in ardından İtalya ve İspanya'yı da tehdit etmeye başlaması üzerine Avro Bölgesi olağanüstü zirve kararı almıştı. (FYZ-ZVR)