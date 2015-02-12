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Dünya
Deutsche Welle

AB liderleri Ukrayna ve Yunanistan için toplanıyor

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Ukrayna ve Yunanistan ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanıyor.

12 Şubat 2015 11:27


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun toplantıda Minsk'te yapılan dörtlü zirveye ilişkin bir değerlendirmede bulunması bekleniyor.

Toplantıda Ukrayna krizine bir çözüm bulunması amacıyla yürütülen girişimlerle birlikte Rusya ile ilişkiler de gözden geçirilecek.

Yunanistan'da 25 Ocak'ta yapılan genel seçimler sonrasında iş başına gelen Başbakan Aleksis Tsipras, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulacak.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, yeniden yapılandırılmasını talep ettikleri yardım programına ilişkin ayrıntıları dün yapılan Euro Grubu maliye bakanları toplantısında ortaya koymuş ancak toplantı bir uzlaşmaya varılmaksızın dağılmıştı.

Toplantının bir başka gündem başlığını terörle mücadele oluşturuyor. Liderler, Paris saldırıları sonrası birliğin terörle mücadele stratejisini gözden geçirecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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