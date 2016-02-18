AB Liderler Zirvesi'nde Ankara saldırısı kınandı

Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin başında, Ankara saldırısıyla ilgili ortak açıklama yayımlandı. AB devlet ve hükümet başkanları, ortak açıklamayla, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB liderleri olarak, Ankara'daki dün meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz. Kurbanların aileleri ve dostlarına başsağlığı diliyor ve Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Terör eylemleri, kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. AB ve üye devletler, ortaklarla işbirliği içinde bu belaya karşı çabaları hızlandıracak."