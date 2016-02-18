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Dünya

AB Liderler Zirvesi'nde Ankara saldırısı kınandı

Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kınama bildirisiyle başladı

18 Şubat 2016 22:54

Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin başında, Ankara saldırısıyla ilgili ortak açıklama yayımlandı. AB devlet ve hükümet başkanları, ortak açıklamayla, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB liderleri olarak, Ankara'daki dün meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz. Kurbanların aileleri ve dostlarına başsağlığı diliyor ve Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Terör eylemleri, kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. AB ve üye devletler, ortaklarla işbirliği içinde bu belaya karşı çabaları hızlandıracak."

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