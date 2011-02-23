-AB, LİBYA'YI UYARDI BRÜKSEL (A.A) - 23.02.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Libya'da sivilleri hedef alan saldırıların sorumlularından hesap sorulacağını bildirdi. Ashton, yaptığı açıklamada, "AB, sivillere karşı vahşice saldırılar ve şiddetin sorumlularından hesap sorulacağını vurgular" ifadesini kullandı. AB-Libya Çerçeve Anlaşması müzakerelerinin askıya alındığını belirten Ashton, "İlave önlemler almaya hazır olduklarını" kaydetti. Sivillere yönelik saldırıları şiddetle kınayan Ashton, "Libya halkının iradesine saygı gösterilmelidir ve AB onların yanındadır" ifadesini kullandı. SURİYE, LİBYA'DAKİ VATANDAŞLARI İÇİN 2 GEMİ GÖNDERDİ Suriye, Libya'daki vatandaşlarının tahliyesini hızlandırarak, Libya'ya 2 gemi gönderdi. Suriye Ulaştırma Bakanı Süleyman Yarub Bedir resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Libya'da yaşayan Suriyelilerin tahliyesi için 2 geminin yola çıktığını söyledi. Gemilerden birinin yarın akşam saatlerinde Libya'nın Bingazi kentine ulaşacağını belirten Bedir, yolda olan ikinci geminin hangi kente gideceğine ise, Libya'daki Suriye Büyükelçiliğinin vereceği bilgiler çerçevesinde karar verileceğini kaydetti. Bedir, tedbir amaçlı olarak Suriye Deniz Ulaşımı Genel Kurumuna, birkaç geminin daha yola çıkmak üzere hazırlanması talimatı verildiğini söyledi. Diğer taraftan, Libya'daki Suriyelilerin tahliyesi için Suriye Havayolları'nın yaptığı seferler devam ediyor. Libyalı yetkililerden toplam 5 uçak seferi için izin alındığı, ek seferler için ise temasların sürdürüldüğü belirtiliyor. Bu arada, Libya'da yaşayan Suriyelilerden ölen veya yaralanan olmadığı bildiriliyor. -MAZLUMDER ÜYELERİNDEN DESTEK Mazlumder üyesi bir grup, Libya'daki göstericilere destek amacıyla Libya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Büyükelçiliğin önünde toplanan grup adına bir konuşma yapan Mazlumder Genel Sekreteri Avukat Şerife Gül Arıman, dernek olarak Libya halkının despot rejime karşı gerçekleştirdiği direnişin yanında olduklarını söyledi. Arıman, Kaddafi'nin diplomatlarından pek çoğunun görevlerinden istifa ettiklerini hatırlatarak, ''Bu konjonktürde Türkiye'deki Libya Büyükelçisi'nin de sivillere yönelik saldırılar düzenleyen diktatör rejimde görevini sürdürmemesi gerektiğinden kendisini istifaya davet ediyoruz'' dedi. Şerife Gül Arıman, Libya'daki halk direnişine destek veren gönüllüler olarak dünya kamuoyu önünde halkına ölüm tehditlerinde bulunan Kaddafi ve emirlerini uygulayanların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için de uluslararası bir ses olmaya devam edeceklerini belirtti.