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Ekonomi

AB Libya'nın varlıklarını serbest bıraktı BRÜKSEL (A.A)

21 Aralık 2011 15:38

-AB Libya'nın varlıklarını serbest bıraktı BRÜKSEL (A.A) - 21.12.2011  - Avrupa Birliği, Libya Merkez Bankası ve Libya Arap Dış Bankası'nın dondurulan tüm fon ve aktiflerini serbest bıraktı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yarın yürürlüğe girecek kararın Libya'da ekonomisinin toparlanması ve yeni yönetime yardım için alındığı bildirildi. Açıklamada, kamuya ait Libya Yatırım İdaresi ve Afrika Yatırım Portföyü'nün malvarlıklarını dondurma kararının geçerliliğini koruduğu belirtildi. AB, Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesine yardımcı olmak için geniş çaplı yaptırımlara başvurmuş ve bu kapsamda Birlik üyelerinden Belçika'nın 14 milyar avro, İngiltere'nin 12 milyar sterlin, Fransa'nın  7,6 milyar avro, Almanya'nın 7,3 milyar avro, İtalya'nın 6 milyar avro, Hollanda'nın 3 milyar avro, Avusturya'nın 1,2 milyar avro ve Lüksemburg'un 1 milyar avro civarında Libya varlığını dondurduğu açıklanmıştı.

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