-AB, LİBYA İLE ANLAŞMAYI ASKIYA ALIYOR KAHİRE/LAHEY (A.A) - 22.02.2011 - AB, Libya ile müzakere etmekte olduğu çerçeve ticaret anlaşmasını askıya alacağını bildirdi. Mısır'da bulunan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen olaylardaki ölümlerden üzüntü duyduğunu ve şiddeti kınadığını belirterek, herkese itidalli olmaları çağrısında bulundu. Ashton, ''Libya ile müzakere sürecinde olduğumuz çerçeve ticaret anlaşmasını askıya alacağız'' dedi. Bu arada, Hollanda’da yaşayan Libyalılar, Kaddafi rejimine karşı bir protesto gösterisi düzenlediler. Lahey’deki parlamento binası önünde yapılan gösteriye katılanlar, ülkelerinde devam eden rejim karşıtı harekete destek vererek, Kaddafi’nin bir an önce Lahey’de yargı karşısına çıkmasını istediler. Göstericiler, ayrıca Libya’da halka karşı uygulanan şiddet ve saldırıları da kınadılar. -ATİNA'DA LİBYALILARDAN PROTESTO- Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Libyalılar bu akşamüstü Atina'nın kuzeyindeki ''Psihiko'' semtinde toplanarak Kaddafi yönetiminin halka karşı uyguladığı şiddeti protesto ettiler. Göstericiler, Yunan hükümeti ve halkına, ''Kaddafi'nin zulmüne karşı Libya halkına yardım edilmesi'' çağrısında bulundular ve Kaddafi'nin bayrağını yırtarak ateşe verdiler. Bu arada, Libya'da bulunan Yunanlıları geri getirmek üzere denize açılan Yunan gemisinin, Ras Lanuf limanına ulaştığı bildirildi. Yunan basın-yayın organları, ''Minerva Antonia'' adlı ticari geminin, ülkeye dönüş yapmak isteyen 300 kadar Yunanlıyı yarın almayı planladığını duyurdular. -STOCKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BAĞIMSIZLIK BAYRAĞI ÇEKİLDİ- Libya'nın Stockholm Büyükelçiliği'ne de Kaddafi karşıtları tarafından ülkedeki ayaklanmanın sembolü olan bağımsızlık bayrağı çekildi. Basın mensuplarına açıklama yapan büyükelçilik katibi, Muammer Kaddafi'nin iktidara gelişinden önce kullanılan ve ülkenin ilk bayrağı olan hilal ve yıldızlı, kırmızı ve yeşil bantlı siyah bayrağın göstericiler için göndere çekildiğini belirtirken, büyükelçinin istifa etmeyeceğini söyledi. Stockholm'de bir meydanda toplanan ve Libya liderinin iktidardan gitmesini isteyen 100 kadar gösterici, şimdiki rejimin yeşil bayrağının yerine bağımsızlık bayrağının çekilmesini istedi. Stockholm büyükelçiliğinin üç çalışanı dün Libya'da göstericilere yönelik kanlı müdahaleleri protesto için istifa etmişti. Bu arada, birçok ülke Libya'daki vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor. Cezayir, Libya'daki yaklaşık 8 bin vatandaşından 250'sini bu sabah uçakla tahliye etti. Libya'daki olaylar sırasında bir Cezayirli hayatını kaybetti. Rusya, Libya'daki 563 vatandaşından 130'unu getirecek bir uçak gönderirken, Hollanda da bu ülkedeki 100 kadar vatandaşını getirecek 150 yolcu kapasiteli bir askeri uçağı Libya'ya gönderdi. Fas da Libya'da bulunan 60 bin kadar vatandaşının durumuyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve bunların aşamalı olarak tahliyesi için bir hava köprüsü kurmak amacıyla bir kriz merkezi oluşturdu. -İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: ÇATIŞMALARDA ENAZ 62 KİŞİ ÖLDÜ- Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamada, ölü sayısıyla ilgili bilgilerin Trablus'taki 2 hastane kaynağından elde edildiğini, kaynakların, 20 Şubat'tan itibaren bu hastanelerin morguna 62 kişinin cesedinin getirildiğini söylediklerini kaydetti.