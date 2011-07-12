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Ekonomi

AB KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINI HEDEF ALDI BRÜKSEL (A.A)

12 Temmuz 2011 21:39

-AB KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINI HEDEF ALDI BRÜKSEL (A.A) - 12.07.2011 - Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya ve İspanya'ya sıçramasını engellemeye çalışan AB, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını hedef aldı. İç pazardan sorumlu AB Komiseri Michel Barnier, önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının ABD ve İngiltere'nin menfaatine kararlar aldığını ima ederek, hazırladıkları yeni bir tasarıyla bu alanda şeffaflığı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Barnier, AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kritik anlarda şüphe uyandıran not indirimleriyle Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerdeki krizi derinleştiren kredi derecelendirme kuruluşları üzerinde denetim artışı getiren yeni yönetmeliği kasım ayında sunacaklarını belirtti. Banier, AB tarafından kurtarılan ülkelere uyguladıkları mali program süresince kredi notu verilmemesi gerektiğini savundu. Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi kurtarılan ülkeleri kastederek "Kimse bu ülkelerin AB üyesi olduğunu, Avro Bölgesi'ne dahil olduklarını, buradaki dayanışmadan faydalandıklarını ve uluslararası uzlaşılmış kurtarma paketlerine konu olduklarını göz ardı edemez" diyen Barnier, derecelendirme kuruluşlarının bir ülkeye, bir işletmeye not verir gibi kredi notu veremeyeceklerini kaydetti. Barnier, hazırlayacakları yeni yönetmelikle kredi derecelendirme kuruluşarına bağımlılığı azaltacaklarını ifade etti.  

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