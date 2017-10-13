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Dünya

AB Konseyi'nde zehirli duman paniği: Bina boşaltıldı

Dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı

13 Ekim 2017 18:49

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin mutfağında kimyasal maddelerin karıştırılması sonucu ortaya çıkan dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan binadaki olay, yerel saatle 10.00 sularında yaşandı. İhbar üzerine binaya çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı geldi. Olaydan etkilenen 15 personel ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve polis de binanın tahliye edilmesine yardımcı oldu.

AB Konseyi’nin açıklamasında, mutfaktaki havalandırma sisteminde meydana gelen bir arızanın, içeride zehirli dumana yol açtığı ve buna bağlı olarak da bazı mutfak personelinin rahatsızlandığı belirtildi.

Belçika basınında yer alan haberlerde ise dumanın, kimyasalların karıştırılması sonucu oluştuğu, durumdan etkilenen personelden bazılarının kustuğu ve gözlerinde kızarıklık görüldüğü belirtildi.

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Avrupa Birliği Konseyizehirli duman

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