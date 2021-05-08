AB Konseyi Başkanı'ndan patent açıklaması: Somut bir öneri konursa tartışmaya hazırız

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen AB Sosyal Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, aşıların patent haklarının kaldırılarak tüm dünyada üretim ve kullanımının önünün açılması önerisini AB’nin görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

"Bu gerçekleşirse harika bir şey olur" diyen Michel, "Bu durumun hayata geçirilebilmesi için somut bir plan ortaya konulursa biz AB olarak tartışmaya hazırız" dedi.

ABD yönetimi, Koronavirüs aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini ve Dünya Ticaret Örgütün'de (DTÖ) konuyla ilgili gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

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