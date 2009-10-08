AB komisyonundan 'açılım'a övgü

AB’nin 14 Ekim’de açıklayacağı “İlerleme Raporu”nda Türkiye’nin açılımlarına övgü yağdırılırken, özgürlükler konusundaki kısıtlamaların devam etmesi eleştiriliyor.



Avrupa Birliği Komisyonu’nun haftaya açıklayacağı “ilerleme raporu”nda, Türkiye’nin son bir yıllık fotoğrafı mercek altına alınıwyor. Edinilen bilgilere göre raporda, son dönemlerde Türkiye’nin dış politikasındaki “açılımlar” memnuniyetle karşılanıyor ve Ermenistan ile imzalanma aşamasına gelinen protokol, Türkiye’nin Irak ve Suriye ile olan “yapıcı” diyaloğu ile İran’la nükleer sorunlar konusunda AB ile ortak politika yürütmesine övgü getiriliyor.



Demokratik açılıma övgü



Raporda ayrıca Türk Hükümeti’nin “demokratik açılım” adında başlattığı sürece de geniş yer veriliyor ve bu bağlamda hükümetin “toplumsal uzlaşma” ile bu süreci sürdürmesinin önemine dikkat çekiliyor.



Nabucco projesi olumlu



TRT 6’nın Kürtçe yayına başlaması ve Nabucco projelerinden de “olumlu gelişmeler” olarak söz ediliyor. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını sağlayan düzenlemenin olumlu gelişme olduğu bildiriliyor.

Liman krizi AB Konseyi’ne



Raporda Türkiye’nin Rum gemi ve uçaklarına, liman ve havaalanlarını açmamasına özel bir bölüm ayrılıyor. Komisyon bu bölümde Kıbrıs’ta taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğünü belirterek bu konuda “tutum” belirlemeyerek insiyatifi Aralık ayında toplanacak olan AB Konseyi’ne bırakıyor.

Kara koyundan sonra kara minareli afiş



İsviçre’de aşırı sağcıların göçmenleri “kara koyun” olarak gösteren seçim afişlerinden sonra, bu kez merkez sağ benzer bir nedenle tepki çekti.



Merkezi Demokratik Birlik Partisi’nden bir grup milletvekilinin desteklediği “minare karşıtı” kampanya için hazırlanan afişlerde, çarşaflı bir kadın ile İsviçre bayrağını delen, füzeye benzeyen minareler görülüyor. Halk, 29 Kasım’da yapılacak “minare” refarandumunda “hayır” demeye çağrılıyor.



AB İlerleme Raporu’nda neler var



Yargı reformu yetersiz Yargı reformunda eksiklikler devam ediyor. Yargının tarafsızlığı konusunda kaygılar sürüyor.



Yargıçlara eleştiri Yargı mensupları kamuoyuna çeşitli vesilelerle siyasi demeç vermeye devam ediyor.



Sendikal haklar Sendika kanunu ile partiler yasası ve seçim kanununun halen çıkartılmamış olmasına dikkat çekiliyor.



Dokunulmazlık sürüyor Milletvekili dokunulmazlıklarının sınırlandırılması konusunda bir ilerleme olmadığı, seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme olmadığı vurgulanıyor.



İfade özgürlüğü Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik uygulamaların, AİHM’in ifade özgürlüğü ile ilgili içtihat hukukuna aykırı olduğu, özellikle şiddet içeren ve içermeyen görüşler arasında ayrım yapılmasında eksikliklerin bulunduğu belirtiliyor.



Aile içi şiddet, töre cinayetleri ile erken ve zorla yapılan evliliklerin hala ciddi sorun teşkil ettiği belirtiliyor.



Heybeliada Ruhban okulunun açılmaması, Alevilerin zorunlu din dersine maruz kalmaları veya cem evlerine ibadethane statüsü verilmemesi eleştiri konusu olarak raporda yer alıyor.