T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB Komisyonu’ndan 100 bin Euro’luk mevduat garantisi

AB Komisyonu mevduat garantisinin 100 bin Euro’ya yükseltilmesini önerdi.

15 Ekim 2008 03:00

AB üyesi ülkelerin küresel ekonomik krize önlem olarak mevduat garantisinin 50 bin Euro’ya yükseltilmesi konusunda uzlaşmalarının ardından AB Komisyonu tarafından hazırlanan öneride bu rakamın 1 yıl sonra 100 bin Euro’ya yükseltilmesi istendi.

AB Komisyonu'nun üye devletlerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunduğu önerilerde, bankaların müşterilerine ödeme yapamaması halinde mevduat güvence fonlarının ödeme süresi de üç aydan üç güne indiriliyor.

Üye ülkeler, isteğe bağlı olarak mevduat sahiplerine ödemede en fazla yüzde 10 kesinti uygulayabilecek.

Birlik genelinde mevduat güvencesinde yürürlükteki 20 bin Euro alt sınırının hesap sahiplerinin yüzde 65'ini kapsadığını belirten AB Komisyonu, rakamın 50 bin Euro’ya yükseltilmesiyle bu oranı yüzde 80'e ve 1 yıl sonra 100 bin Euro’ya yükseltilmesiyle yüzde 90'a çıkacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24