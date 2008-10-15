AB Komisyonu’ndan 100 bin Euro’luk mevduat garantisi

AB üyesi ülkelerin küresel ekonomik krize önlem olarak mevduat garantisinin 50 bin Euro’ya yükseltilmesi konusunda uzlaşmalarının ardından AB Komisyonu tarafından hazırlanan öneride bu rakamın 1 yıl sonra 100 bin Euro’ya yükseltilmesi istendi.



AB Komisyonu'nun üye devletlerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunduğu önerilerde, bankaların müşterilerine ödeme yapamaması halinde mevduat güvence fonlarının ödeme süresi de üç aydan üç güne indiriliyor.



Üye ülkeler, isteğe bağlı olarak mevduat sahiplerine ödemede en fazla yüzde 10 kesinti uygulayabilecek.



Birlik genelinde mevduat güvencesinde yürürlükteki 20 bin Euro alt sınırının hesap sahiplerinin yüzde 65'ini kapsadığını belirten AB Komisyonu, rakamın 50 bin Euro’ya yükseltilmesiyle bu oranı yüzde 80'e ve 1 yıl sonra 100 bin Euro’ya yükseltilmesiyle yüzde 90'a çıkacağını bildirdi.

