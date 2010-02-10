AB Komisyonu'nda yeni dönem

T24

Düğümü çözen aday değişimi

Barroso kararlılık ifade etti

Cohn-Bendit'ten zayıf not

Gelecek 5 yıl boyunca AB’ye yön verecek Komisyon üyeleri, bazı siyasi gruplarda umut yaratırken, bazı gruplardan eleştiri aldı.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Rumyana JelevaAvrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, oylama sonrasında Jose Manuel Barroso başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği Komisyonu'nun üyelerini tebrik eden ilk kişi oldu.Yeni komisyonun onay alacağı büyük tartışma yaratan Bulgar adayın geri çekilmesiyle aslında kesinlik kazanmıştı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Rumyana Jeleva, mal beyanında usulsüzlük ve eşinin mafyayla bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle Sosyalistler ve Liberallerin tepkisini çekmişti.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Kristalina GeorgievaBunun üzerine yerine bir başka tanınmış Bulgar siyasetçi, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva aday gösterilmişti. Ve bu değişiklik parlamentonun Komisyon’a onay vermesinin yolunu açtı.Parlamentonun desteğini almayı başaran Barroso, “Acil çözüm bekleyen sorunlar var. Ben ve ekibim hazırız” diye konuştu ve Avrupa politikalarının temel sorununa şu sözlerle işaret etti:“Avrupa Birliği'nin dünyada bir ağırlığı var mı? Bu sorunun yanıtı ‘evet'. Ancak Avrupa Birliği'nin dünyadaki ağırlığı olması gerektiği gibi mi? İşte bu sorunun yanıtı ‘Hayır henüz değil'.”Peki neden Avrupa Birliği uluslararası alanda ağırlığını artıramıyor? Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri bu konuda farklı görüşlere sahip. Liberal kanadın grup başkanı Guy Verhofstadt'a göre sorun Birlik içerisindeki görüş ayrıklıklarından kaynaklanıyor. Verhofstadt şunları kaydetti:"Özellikle Komisyon’un Avrupa Birliği'nin itici gücü olması gerekiyor. Oysa son beş yıldır böyle bir işlevi olmadı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği'nde bir bütünlük sağlanamadı. Kopenhag'daki iklim konferansında ve Haiti depremi sonrasında yapılan yardımlar konusunda da işbirliği eksikliği vardı. Her defasında aynı sorun yaşanıyor."Yeşillerin parlamentodaki grup başkanı Daniel Cohn-Bendit ise AB Komisyonu’nu çok daha sert ifadelerle eleştirdi. Birçok parlamenterin gönülsüz bir şekilde yeni kabineyi onayladığına dikkat çeken Daniel Cohn-Bendit, yeni komisyon üyelerini “yetersiz” olarak nitelendirdi. Cohn-Bendit, "Ne kararlılık, ne vizyon ne de hırs ortaya koydular. Ama tüm komisyon, yani sıfıra tekabül eden bu komisyon Barroso'nun matematiğini gözler önüne seriyor" diye konuştu.Barroso "vizyon" sözü verdiBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:Eleştirilere karşın kabinesi için Avrupa Parlamentosu'nun büyük çoğunluğunun onayını almayı başaran AB Komisyonu Başkanı Barroso ise kendinden emin. İkinci bir dönem için bu görevi yürütecek olan 53 yaşındaki siyasetçi, gelecek 5 yıl içerisinde “Avrupa vizyonunu, gerçeğe dönüştürme” sözü verdi.